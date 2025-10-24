โกลบอลไทยถึงบ้าน! ต้อนรับอบอุ่น หลังคว้าอันดับ 3 เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ สู้ศึกชิงแชมป์โลก
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ทัพนักกีฬาโกลบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ทั้งทีมชายและทีมหญิง เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG350
หลังพวกเขาสร้างผลงานสุดประทับใจใน ศึกโกลบอลชิงแชมป์ระดับทวีปเอเชีย รายการ “2025 IBSA Goalball Asia/Pacific Championships” ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ด้วยการคว้าอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย จากทีมชาย
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่นำคณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนและครอบครัวนักกีฬา มารอต้อนรับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยนายอำนวยได้มอบพวงมาลัยต้อนรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกคน และของที่ระลึกให้กับนักกีฬาโกลบอลทุกคน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีว่า “ผมรู้สึกยินดีมากที่กีฬาโกลบอลของเรากลับมามีความหวังอีกครั้ง ปีหน้าเราจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีน ซึ่งผมเชื่อว่าผลงานของเราจะดียิ่งขึ้น เพราะเรามีผู้ฝึกสอนที่ดี เจ้าหน้าที่คุณภาพ และนักกีฬาที่มีวินัย รวมถึงผู้สนับสนุนที่เห็นศักยภาพของนักกีฬาคนตาบอดไทย ถึงแม้เราจะเป็นทีมอันดับล่าง แต่กลับสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการจบอันดับ 3 ของเอเชีย ถือเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง”
นายกสมาคมยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอฝากสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข่าวสารของกีฬาคนตาบอด และขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยร่วมเชียร์นักกีฬาคนพิการของเราต่อไปครับ ขอบคุณมากด้วยความเคารพ”
ด้าน บัญชา ฝั้นคำอ้าย และ ธนพงษ์ หวังตรงจิตร 2ตัวแทนนักกีฬาโกลบอลชายทีมชาติไทย ได้มอบเหรียญทองแดงให้แก่ นายอำนวย กลิ่นอยู่ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนจากสมาคม พร้อมกล่าวว่า “แม้สายตาเราจะมองไม่เห็น แต่เราดีใจที่สามารถทำให้คนทั่วโลกได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดบนเวทีเอเชีย ขอบคุณทุกแรงใจที่ส่งถึงพวกเรา”
สำหรับผลงานของ ทีมโกลบอลชายทีมชาติไทย ที่ถือเป็นทีมนอกสายตาของรายการนี้ แต่กลับสร้างผลงานเกินความคาดหมาย คว้า อันดับ 3 ของทวีปเอเชีย พร้อมสิทธิ์เข้าแข่งขัน ชิงแชมป์โลก ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5–15 มิถุนายน 2026
สรุปผลการแข่งขันทีมโกลบอลชายทีมชาติไทย
ชนะ อิรัก 14–4
ชนะ ซาอุดีอาระเบีย 7–2
แพ้ อิหร่าน 0–5
แพ้ ออสเตรเลีย 3–4
ชนะ เกาหลีใต้ 10–9
แพ้ อิหร่าน 2–3
ชนะ ออสเตรเลีย 5–4 (ชิงอันดับ 3)
ผลงานครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของวงการกีฬาคนตาบอดไทย ที่แสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้และศักยภาพของนักกีฬาพิการไทยในเวทีนานาชาติอย่างแท้จริง ร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขา นักกีฬาโกลบอลทีมชาติไทยกันต่อด้วยนะ
รายชื่อนักกีฬาโกบอล
ทีมชาย
1. นายฉัตรชัย ขำอิน
2. นายชลธี สุขชุ่ม
3. นายธนโชติ จะเมรัมย์
4. นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร
5. นายบัญชา ฝั้นคำอ้าย
6. นายพรชัย จาดมี
ผู้ฝึกสอน
1. นายนครินทร์ แย้มเอี่ยม
2. นายจิรัฎฐ์ สุกุมลนันทน์
3. นายศิรวิชญ์ ถมยา
ทีมหญิง จบอันดับที่ 4 ของการแข่งขัน
นักกีฬา
1. นางสาวญาดา แจ้งสว่าง
2. นางสาวพิชชานันท์ ตันติกุล
3. นางสาวพิชญา สระทองทา
4. นางสาวมยุรฉัตร ทองเงิน
5. นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสดใสดาวเรือง
6. นางสาวอรปรียา มงคลสิทธิชัย
ผู้ฝึกสอน
1. นาวาตรีสุเทพ ชอบชูผล
2. ดร.ยศพนธ์ สุกุมลนันท์
3. นางเพ็ญทิวา จิตวรางคณา