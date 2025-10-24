‘เอฟวัน’ ต้านไม่ไหวพ่าย ‘แจ๊ค ลิซอฟสกี’ ตกรอบ 16 คนสนุ้กนอร์เทิร์นไอร์แลนด์
การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการนอร์เทิร์นไอร์แลนด์โอเพ่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 550,400 ปอนด์ (ราว 24 ล้านบาท) ที่วอเตอร์ฟรอนท์ ฮอลล์ กรุงเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ ระหว่างวันที่ 19–26 ตุลาคม 2568
เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 23 ตุลาคม เป็นการดวลคิวในรอบ 16 คนสุดท้าย ซึ่งมีนักสนุกเกอร์ไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ 1 คน นั่นก็คือ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 43 ของโลก โดยโคจรมาพบกับ “แจ๊คพ็อต” แจ๊ค ลิซอฟสกี มือ 29 ของโลกจากอังกฤษ
ตลอดการพบกัน 3 ครั้งที่ผ่านมา ปรากฏว่า “เอฟ” แพ้ทางอย่างชัดเจน เมื่อเป็นฝ่ายพ่ายไปทั้ง 3 หน โดยล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาหมาดๆ ในศึกอิงลิชโอเพ่น 2024 รอบ 64 คนสุดท้าย ด้วยสกอร์ 2-4 เฟรม
และในการแข่งขันแมตช์นี้ก็เช่นกันเมื่อ แจ๊ค ลิซอฟสกี ออกคิวได้อย่างคมกริบจน “เอฟ” ต้านไม่ไหว พ่ายไป 2-4 เฟรม ตกรอบ 16 คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดาย รับเงิน 9,000 ปอนด์(ราวๆ 3.9 แสนบาท) เป็นรางวัลปลอบใจ ส่วน แจ๊ค ลิซอฟสกี ผ่านเข้ารอบ 8 คนไปพบกับแชมป์เก่าอย่าง ไคเรน วิลสัน มือ 2 ของโลกจากอังกฤษต่อไป