ม.รัตนบัณฑิต จัดว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นักกีฬาเข้าร่วมครึ่งพัน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถาปนาเข้าสู่ปีที่ 27 จัดแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “สโมสรชนะเลิศ” บรรดาดาวรุ่งทั่วทุกสโมสรแห่สมัครกันร่วมครึ่งพัน ขณะที่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ สมาคมกีฬาทางน้ำฯ ยืนยันคว้าไม่น้อยกว่า 4 เหรียญทอง
นายมนตรี ไชยพันธ์ รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พร้อมด้วย นายศุภนิตย์ วงษาลังการ, พล.ต.ดร.ธนานนท์ แสงนาค อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และ น.ส.นัทชา อรุณจิตต์ ผู้แทนบริษัท DEE TIME SPORT 168 ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “สโมสรชนะเลิศ” เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2568 ที่สระว่ายน้ำรัตนเพียร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (ศูนย์ฝึกกีฬาทีมชาติไทย สมาคมกีฬาทางน้ำฯ) ซอยลาดพร้าว 107 กรุงเทพฯ
การแข่งขันครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) กับ บริษัท DEE TIME SPORT 168 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชน รักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีน้ำใจนักกีฬาให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย
สำหรับคุณสมบัติของนักกีฬาที่ลงสมัครแข่งขัน สโมสร, ชมรม หรือโรงเรียน สามารถส่งแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวนในทุกรุ่นอายุ และต้องสมัครในรุ่นอายุของตัวเองเท่านั้น ไม่ลดหรือข้ามรุ่นอย่างเด็ดขาด ซึ่งนักกีฬาแต่ละคนลงสมัครประเภทบุคคลได้คนละ 7 รายการ และสามารถลงว่ายผลัดได้ 2 รายการ ซึ่งใช้กฎระเบียบ กติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA)
ส่วนรุ่นการแข่งขันแบ่งตามรุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุต่ำกว่า 6 ปี ชาย-หญิง จนถึง รุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี ชาย-หญิง และรุ่นทั่วไป อายุระหว่าง 15-25 ปี ชาย-หญิง รวมแล้วไม่น้อยกว่า 500 คน
ทีมชนะเลิศคะแนนรวมจะได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นอกจากนี้ ยังเป็นการชิงถ้วยเกียรติยศของนายประชุม รัตนเพียร, นางวิจิตรา รัตนเพียร ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, ดร.ประวิช รัตนเพียร นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ประเวช รัตนเพียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อีกด้วย
นายมนตรี ไชยพันธ์ กล่าวว่า การแข่งขันว่ายน้ำรายการ “สโมสรชนะเลิศ” ปีนี้ได้รับความสนใจจากนักกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ที่สำคัญเป็นรายการที่สร้างนักว่ายน้ำระดับรากหญ้าเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในทุกๆ ปี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสู่ระดับทีมชาติต่อไปในอนาคต
ขณะเดียวกัน พล.ต.ดร.ธนานนท์ แสงนาค กล่าวถึงนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย ชุดเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปลายปีนี้ว่า ในส่วนกีฬาว่ายน้ำมีชิงทั้งสิ้น 50 เหรียญทอง จากระบำใต้น้ำ, กระโดดน้ำ, ว่ายน้ำมาราธอน, ว่ายน้ำ, โปโลน้ำ เนื่องจากคู่แข่งทั้ง อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ปีนี้พัฒนาอย่างน่ากลัว เบื้องต้นทีมไทยตั้งเป้าน่าจะได้ 4-5 เหรียญทอง จากว่ายน้ำ, โปโลน้ำ และว่ายน้ำมาราธอน