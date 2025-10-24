ยิมนาสติกชิงแชมป์ ปทท.จัดใหญ่ 8 ชาติ ประกาศซีเกมส์ไม่ต่ำกว่า 5 ทอง
การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ และ ยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ร.อ.สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักกีฬายิมนาสติกจากทั่วทุกสโมสรของประเทศ และ และนักกีฬายิมนาสติกจากต่างประเทศอีกจำนวน 8 ชาติ เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 730 คน
พิธีเปิดการแข่งขันจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดงของนักกีฬาจากสโมสร JRC. สโมสรจินตนา . สโมสรเสนาชัยยิม, สโมสรยิมนาสติก้า บาย พีพี.คลับ , สโมสรเยี่ยมยิมส์, สโมสรยิมมาสเตอร์ ตั้งแต่รุ่น 7 ขวบ และ รุ่นประชาชน , นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ แสดงความสามารถสร้างความสวยงามให้กับผู้ชมรอบสนาม โดยการแข่งขันจะมีไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับ การเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ในส่วนของ กีฬายิมนาสติก จะแข่งขันที่ ฮอลล์ 5 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีชิงทั้งสิ้น 15 เหรียญทอง
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติทุกประเภท ทั้ง ยิมนาสติกศิลป์ชาย, ยิมนาสติกศิลป์หญิง, ยิมนาสติกลีลา และ ยิมนาสติกแอโรบิก ได้เก็บตัวซ้อมร่วมกันที่ศูนย์ฝึกในซอยเพชรเกษม 81 ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว พร้อมกับมีการส่งเข้าร่วมแข่งขันรายการนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ฑิฆัมพร สุรินทรทะ เพิ่งจะคว้าอันดับ 7 ของโลก ในประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ เป็นรองเพียงแค่ นักฬาจากประเทศฟิลิปปินส์ เพียงคนเดียว ยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจว่า ซีเกมส์ครั้งนี้ ยิมนาสติกศิลป์ชาย มีเหรียญอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับ ยิมนาสติกศิลป์หญิง มี “ศศิวิมล เมืองพวน” และ ธารธิดา โซเฟีย รึกแคร์ ก็น่าจะมีอย่างน้อยอีก 1 เหรียญทอง ส่วนยิมแอโรบิก มีชิง 2 เหรียญทอง ควรจะมี 1 เหรียญทอง และ ยิมนาสติกลีลา ก็ไม่น่าจะพลาด ทำให้ซีเกมส์ครั้งนี้ ยิมนาสติก ก็น่าจะได้อย่างน้อย 5 เหรียญทอง