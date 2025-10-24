ยกน้ำหนักไทยพร้อมล่าเหรียญทองเอเชี่ยนยูธเกมส์ที่บาห์เรน
คณเะนักกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 เดินทางกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักจะเปิดฉากแข่งขันในวันที่ 26 ตุลาคม 2568
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีม นำคณะนักกีฬายกน้ำหนักชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 จำนวน 8 คน โดยแยกเป็นนักกีฬาหญิง 4 คน ได้แก่ นางสาวพัชราภา แม่นปืน รุ่น 44 กิโลกรัม, นางสาวปนัดดา พรมชาติ รุ่น 48 กิโลกรัม, นางสาววราภรณ์ ภักดีหาร รุ่น 53 กิโลกรัม และ นางสาวกนิษฐา แซ่ตั้ง รุ่น 58 กิโลกรัม ส่วนนักกีฬาชาย 4 คน ได้แก่ นายณัฐชนน เชิดฉาย รุ่น 56 กิโลกรัม, นายธโนดม รักจันทร์ รุ่น 60 กิโลกรัม, นายก้องหล้า พรมดวงศรี รุ่น 71 กิโลกรัม และ นายชุติพนธ์ ทรัพย์ถมมา รุ่น 79 กิโลกรัม พร้อมด้วยทีมผู้ฝึกสอน ประกอบด้วยนางสาวแอนนิภาร์ มูลธา ,จ่าสิบโท ขวัญชัย นุชพุ่ม, สิบเอก สุริยา ดัชถุยาวัตร และ ว่าที่ร้อยตรี อรัญญา บัวทองใส เดินทางถึงกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ตามเวลาท้องถิ่น กลุ่มผู้ฝึกสอนให้นักกีฬาออกมาวอร์มยืดเส้นบริเวณหน้าที่พักเพื่อกลายกล้ามเนื้อ ก่อนที่จะไปซ้อมที่สนามแข่งขันตามตารางเวลาที่เจ้าภาพกำหนดไว้ต่อไป
อนึ่งการประชุมทีมเพื่อยืนยันรุ่นแข่งขันของนักกีฬาจะมีขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. หรือ เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในมหกรรมเอเชี่ยนยูธเกมส์ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2568