ฐานทัพ กอดคออินเดียเข้าชิงชายคู่ ลุ้นแชมป์ แคล-คอมพ์ ไอทีเอฟ เวิลด์
การแข่งขันเทนนิสชายนานาชาติ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เอ็ม15 หัวหิน รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมเข้าสู่รอบสำคัญ
ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ฐานทัพ สุขสำราญ นักหวดหนุ่มไทย กับ ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา หนุ่มอินเดีย ซึ่งเป็นคู่มือวาง 2 ของรายการ ผนึกกำลังคว้าชัยชนะจาก ดาเนียล ซาร์คเซียน จากอาร์เมเนีย กับ ไมเคิล จู้ จากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นคู่มือวาง 3 ได้อย่างฉิวเฉียด โดยคู่ฐานทัพชนะ 2-1 เซต 6-3, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
ฐานทัพ กับพาร์ทเนอร์ชาวอินเดียทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศทันที ซึ่งจะพบกับ ชินจิ ฮาซาวะ กับ ลีโอ วิฑูรย์เธียร จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวาง 1 ของรายการ ที่ตัดเชือกชนะ อิกอร์ มาร์คอนเดส จากบราซิล กับ หว่อง จื่อฟู่ จากฮ่องกง คู่มือวาง 4 ของรายการ 2-0 เซต 6-1, 6-3
ทางด้านประเภทชายเดี่ยว “โอเว่น” ธนเพชร ฉันทะ นักหวดหนุ่มไทย ชาวประจวบคีรีขันธ์ มือ 907 ของโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 8 ของรายการ ต้องหยุดผลงานไว้เพียงรอบก่อนรองชนะเลิศ หลังจากปราชัยให้แก่ ไอแซค เบครอฟต์ จากนิวซีแลนด์ มือ 971 ของโลก ไปแบบน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-6 ไทเบรก 8-6, 4-6 และ 4-6
ทั้งนี้ จากการตกรอบก่อนรองชนะเลิศ ธนเพชร ได้รับเงินรางวัล จำนวน 438 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 15,067 บาท พร้อมกับคะแนนสะสมอันดับโลก 2 คะแนน ส่วน ไอแซค เบครอฟต์ เข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ อาเธอร์ เวเบอร์ มือวาง 1 และมือ 485 ของโลก จากฝรั่งเศส
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ อิกอร์ มาร์คอนเดส (2-บราซิล) ชนะ มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี้ (7-อินโดนีเซีย) 6-3, 6-2 อาเธอร์ เวเบอร์ (1-ฝรั่งเศส) ชนะ ชินจิ ฮาซาวะ (6-ญี่ปุ่น) 6-0, 7-6(0) หลุยส์ ลารู (ฝรั่งเศส) ชนะ โอลิเวอร์ คลาร์ก แอนเดอร์สัน (5-ออสเตรเลีย) 4-1 Ret. (เจ็บต้นขา)