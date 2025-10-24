4 นักมวยไทยเฮ ศึกเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ วันแรก
การแข่งขันมวยไทย วันแรกของศึกเอเชียนยูธเกมส์ ที่กรุงมานามา ประเทศ บาห์เรน เมื่อช่วงค่ำวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา มี 8 นักชกไทยขึ้นทำการแข่งขันในแต่ละรุ่นผลมีดังนี้
รุ่น 14-15 ปี รุ่น 45 กก.หญิง ขวัญพิชชา ฉินโน (ดาวรุ่ง ร.ร.กีฬานครสวรรค์) ชนะคะแนน ลี สเรย์นุช (กัมพูชา) 30-26 , 45 กก.ชาย กฤษณะ หอยแก้ว (อัจฉริยะ อ.อู๊ดอุดร) แพ้คะแนน อโบฟาซี ฮาจิวาดกเลบี้ (อิหร่าน) 27-30, รุ่น 48 กก.ชาย สุวชัช คงสวัสดิ์ (ตำนานสยาม พุ่มพันธุ์ม่วง) ชนะคะแนน ไซดอฟ อิสซ่า (คาซัคสถาน) 30-27 , รุ่น 51กก.ชาย สิรวิชญ์ ภูมิถาวร แพ้บาย ธร ชานทู (กัมพูชา) เนื่องจากมีอาการเจ็บสะโพก
รุ่น 16-17 ปี รุ่น 48 กก. นิรชา ตังจิว (เสน่ห์งาม กำนันเชษฐ์เมืองชล) ชนะน็อก ไฮดารี่ ซาเนีย(อัฟกานิสถาน)ยกแรก , รุ่น 54 กก.ชาย สุภักดิ์ จันทะแจ่ม (บัวเก้ายอด ทีเด็ด99 ) แพ้คะแนน ฮองวิสาน (กัมพูชา)27-30 , รุ่น 57 กก.ชาย ทิตฏิพงษ์ อินทร์กอง (ยอดนที ผดุงชัยมวยไทยยิมส์) ชนะคะแนน โซดบิเลค บาแยมบาเจฟ(มองโกเลีย) 30-27 , รุ่น 60 กก.ชาย ภูศรันวิชย์ เสียงเพราะ (ศิลาทอง รร.กีฬานครสวรรค์) แพ้น็อก อาหมัด รายาน (จอร์แดน) ยก 3
ส่วนการแข่งขันไหว้ครู รอบจัดอันดับ รุ่นอายุ 14-15 ปีหญิง กฤติมา ยศสมบัติ เข้ารอบเป็นอันดับ 3 มีคะแนน 8.50 ส่วนรุ่นอายุ 16-17 ปี รุ่งทิพย์วา กอแก้ว ทำคะแนนมาอันดับ 1ได้ 8.90 โดยทั้งคู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
หลังเกมการแข่งขัน นอ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีม ได้เผยว่าน่าเสียดายในรุ่น 60 กก.ชาย ภูศรันวิทช์ ที่มีคะแนนนำทั้ง 2 ยก แต่ยกท้ายกลับมาแพ้พลิกโดนหมัดคู่ชกถึง 2 นับก่อนกรรมการจะยุติการชก ส่วนภาพรวมเด็กทุกคนมีความตั้งใจดีแม้จะเป็นทัวร์นาเมนท์ ระดับประเทศก็ตามบางคนมีประหม่าเนื่องจากชกรอบแรก เชื่อว่ารอบต่อไปน่าจะทำได้ดีขึ้น