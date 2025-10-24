จอมพลังสาวเมืองย่าโม กวาด 3 ทองยกน้ำหนัก ปทท.
เยาวเรศ เพิ่มแก้ว จอมพลังจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ กวาด 3 เหรียญทอง รุ่น 63 กิโลกรัมหญิง ในการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคม 2568 ที่ห้องประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เข้าสู่วันที่ 4 ของการชิงชัย
เริ่มที่รุ่น 63 กิโลกรัมหญิง กลุ่มเอ เยาวเรศ เพิ่มแก้ว จอมพลังจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ กวาดไป 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 95 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 120 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 215 กิโลกรัม ส่วน พุทธรักษ์ ไวพจน์ จากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร คว้า 3 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 85 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 105 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 190 กิโลกรัม
ขณะที่ บัณฑิดา สุขคำ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ 2 เหรียญทองแดง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 87 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 155 กิโลกรัม ส่วนท่าสแนทช์ จบอันดับ 5 สถิติ 68 กิโลกรัม และ อรวรรณ ฤทธิกุล จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้ 1 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 70 กิโลกรัม ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก และน้ำหนักรวม จบอันดับ 5 สถิติ 80 กิโลกรัม และ 150 กิโลกรัม ตามลำดับ