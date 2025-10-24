บาส-เฟม ถอนแค้นคู่ญี่ปุ่นทะยานตัดเชือกขนไก่เฟร้นช์
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก ถอนแค้นคู่ญี่ปุ่นทะยานเข้าตัดเชือกการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “โยเน็กซ์ เฟร้นช์ โอเพ่น 2025” ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม บาส-เฟมโคจรมาเจอกับ ฮิโรกิ มิโดริคาวะ-นัตสึ ไซโตะ มืออันดับ 7 ของโลกจากญี่ปุ่น ซึ่งสถิติที่เจอกันมาสองครั้ง คู่ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะได้ทั้งหมด โดยครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึก “เดนมาร์ก โอเพ่น” บาส-เฟมเป็นฝ่ายแพ้ไป 1-2 เกม
ผลปรากฏว่า ในเกมนี้บาส-เฟมเล่นได้อย่างเหนียวแน่น แน่นอนและเฉียบขาดกว่า เป็นฝ่ายล้างตาได้สำเร็จเอาชนะไปสองเกมรวด 21-16, 21-15 ใช้เวลา 37 นาที
บาส-เฟมเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบผู้ชนะระหว่าง ทอม ฌิกแกล-เดลฟิน แดลรู มืออันดับ 6 ของโลกจากฝรั่งเศส กับ แมเธียส คริสเตียนเซ่น-อเล็กซานดรา เบอเยอ มืออันดับ 38 ของโลกจากเดนมาร์ก