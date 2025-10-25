นักมวยไทยตุนแล้ว 5 ทองแดงเอเชี่ยนยูธเกมส์ – งงมาตรฐานตัดสินอีกแล้ว
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นในศึกเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผลดังนี้
รุ่น14-15 ปี รุ่น 40 กก.ณัฐธิดา กันย์บุรี (พลอยสตาร์ บ้านตากเรดิโอ) ชนะคะแนน เงาะ ฮาเบา(เวียดนาม) 29-28 , รุ่น 45 กก. ขวัญพิชชา ฉิมโน (ดาวรุ่ง ร.ร.กีฬานครสวรรค์) แพ้คะแนน ฮาลา อบาโดเมคดาชิ (เลบานอน) 27-30 , รุ่น 48 กก. ขวัญชนก อะโนมา (ฟ้าแล่บ ร.ร.กีฬานครสวรรค์) แพ้ นักชกสาวอิหร่าน , รุ่น 48 กก. สุวชัช คงสวัสดิ์ (ตำนานสยาม พุ่มพันธุ์ม่วง) ชนะคะแนน โชจาฮอน อับดูวาเนฟ (อุซเบกิสถาน) 30-27
รุ่น 16-17 ปี รุ่น 48 กก. นิรชา ตังจิว (เสน่ห์งาม กำนันเชษฐ์เมืองชล) ชนะคะแนน เยซุย ชินโซริค (มองโกเลีย)30-26 , รุ่น 51 กก. ปลายฝน สุวรรณ (เพชรปลายฝน ว.วิวัฒนานน์) แพ้คะแนน ฮัลล์น่า ซูมิโดว่า (คาซัคสถาน) 28-29 ,รุ่น 54 กก. พิมพ์ลภัส ร้อยแก้ว(ร้อยแก้ว ส.พงษ์สิงห์) ชนะอาร์เอสซี นูร์ บิสยาราห์ บินติ ยก 3 (มาเลเซีย) , รุ่น 57 กก.ทิตฏิพงษ์ อินทร์กอง (ยอดนที ผดุงชัยมวยไทยยิมส์) ชนะคะแนน มิร์จาลอล นาบิเยฟ(อุซเบกิสถาน) 30-26
หลังการแข่งขัน นอ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีมได้เผยว่า ตนผิดหวังกับการตัดสินของกรรมการอย่างมากโดยเฉพาะคู่ของขวัญพิชชา ถูกต้นชัยชนะชัดๆ ทั้งที่เป็นฝ่ายทำอยู่ข้างเดียวแต่คะแนนออกมาแพ้เลบานอน ขนาดเจ้าหน้าที่ของ กกท. ที่ไปนั่งดูยังต้องลุกหนี อย่างไรก็ตามความหวังของทีมมวยไทยที่ตั้งเอาไว้ 5 ทองยังพอมีหวังเมื่อรวมไหว้ครูด้วยเชื่อว่าน่าจะทำได้ตามเป้า