ล็องส์ดึง ‘เอราวัณ การ์นิเยร์’ ลุยลีกเอิงเซ็นสัญญาปี 2027
สโมสรล็องส์ ในลีกเอิง ฝรั่งเศส ประกาศคว้าตัว เอราวัณ การ์นิเยร์ ปีกจอมเทคนิคทีมชาติไทยวัย 19 ปี จากโอลิมปิก ลียง มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ พร้อมเซ็นสัญญาถึงปี 2027
เอราวัณ เกิดในฝรั่งเศส มีคุณแม่ชาวไทย และคุณพ่อชาวฝรั่งเศส เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับสโมสร ซาวินญี เอฟซี ก่อนเข้าสู่ศูนย์ฝึกเยาวชนของลียงเมื่อปี 2019 ภายใต้การดูแลของ ปิแอร์ ซาจ ซึ่งปัจจุบันเป็นกุนซือลียงชุดใหญ่ โดยเขาทำผลงานโดดเด่นในทีม ยู19 ของลียง เมื่อฤดูกาล 2023/24 ยิงได้ 5 ประตูจาก 17 นัด พร้อมเปิดตัวในทีมนาซิออนนาล 3 (ดิวิชั่นสำรอง) ตั้งแต่อายุเพียง 18 ปี โดยสามารถเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวาในแนวรุก และยิงประตูแรกในระดับอาชีพได้ในเกมชนะ เฟอร์ส์ 1-0
ในระดับนานาชาติ เอราวัณ ติดทีมชาติไทย ยู23 ชุดสู้ศึกเอเชี่ยน คัพเมื่อเดือนเมษายน 2024 โดยลงสนามครบ 3 นัดในรอบแบ่งกลุ่ม และมีส่วนช่วยทำแอสซิสต์ให้ทีมชาติไทยขึ้นนำอิรัก 2-0 แม้สุดท้ายจะไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปก็ตาม
ฌอง-หลุยส์ เลอกา ผู้อำนวยการกีฬาของ ล็องส์ กล่าวถึงดีลนี้ว่า เอราวัณ เป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูง การเซ็นสัญญาอาชีพครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในพัฒนาการของเขา เราติดตามเขามานาน และได้รับคำแนะนำโดยตรงจาก ปิแอร์ ซาจ ซึ่งเคยทำงานร่วมกับเขาที่ลียง เขาเป็นนักเตะที่เทคนิคดี มีพลัง และเน้นการเล่นเพื่อทีม