บาส-เฟม เชือดคู่เดนมาร์ก เข้าชิงลุ้นแชมป์ที่ 7 ศึกเฟร้นช์
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและลุ้นแชมป์ที่ 7 ในการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “โยเน็กซ์ เฟร้นช์ โอเพ่น 2025” ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
รอบรองชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม บาส-เฟมเจอกันเป็นครั้งแรกกับคู่เก่งของเดนมาร์ก แมเธียส คริสเตียนเซ่น-อเล็กซานดรา เบอเยอ มืออันดับ 38 ของโลก
โดยก่อนเริ่มแข่งขัน บาส-เฟมรวมถึงคู่แข่งจากเดนมาร์กได้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ทั้งสองคู่สู้ที่มีความเร็วและความเหนียวแน่นใกล้เคียงกันดวลกันอย่างสนุก ก่อนที่บาส-เฟมจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 2-1 เกม 21-16, 14-21, 21-14 ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์ที่ 7 และแชมป์ที่ 5 ของปีนี้
โดยคู่ชิงชนะเลิศของบาส-เฟมคือ เฟิง หยาน เจ๋อ-หวง ตง ปิง มืออันดับ 2 ของโลกจากจีน ที่เอาชนะ ตัง ชุน มัน-เซ ยิง ซวต มืออันดับ 8 ของโลกจากฮ่องกง 2-1 เกม 20-22, 21-17, 21-16