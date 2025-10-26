ลิเวอร์พูลบุกพ่ายเบรนท์ฟอร์ด 2-3 แพ้ในพรีเมียร์ลีก 4 เกมติดต่อกัน ร่วงที่ 6
ลิเวอร์พูลแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 4 แมตช์ติดต่อกัน หลังบุกพ่ายเบรนท์ฟอร์ด 2-3 ที่จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดียม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
ทีมหงส์แดงแพ้ในเกมลีกมาแล้ว 3 เกมติดต่อกัน และยังไม่ฟื้น ครึ่งแรกมาโดนเจ้าบ้านออกนำก่อน 2-0 จากแดนโก้ อุตตาร่า นาทีที่ 5 และเควิน ชาเด นาทีที่ 45 ก่อนที่มอลส เคอร์เคซ จะพังประตูไล่มา 1-2 ในนาทีที่ 45+5
ครึ่งหลัง เบรนท์ฟอร์ดมาได้จุดโทษในนาทีที่ 60 อิกอร์ ติอาโก้ซัดเข้าไปไม่เหลือ เบรนท์ฟอร์ดนำ 3-1 ช่วงท้ายเกมนาทีที่ 89 โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ยิงให้ทีมหงส์แดงไล่มา 2-3 อีกครั้ง แต่ไม่ทัน แพ้ไปด้วยสกอร์นี้
ลิเวอร์พูลร่วงมาอยู่อันดับ 6 มี 14 คะแนน จาก 9 นัด ส่วนเบรนท์ฟอร์ดขึ้นมาอยู่ในอันดับ 10 มี 14 คะแนน
ผลคู่อื่นๆ
เชลซี แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2
นิวคาสเซิล ชนะ ฟูแล่ม 2-1
แมนยู ชนะ ไบรท์ตัน 4-2
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
ปาร์ม่า เสมอ โคโม่ 0-0
อูดิเนเซ่ ชนะ เลชเช่ 3-2
นาโปลี ชนะ อินเตอร์ มิลาน 3-1
เครโมเนเซ่ เสมอ อตาลันต้า 1-1
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
แบรสต์ แพ้ ปารีส แซงต์แชร์แมง 1-3
โมนาโก ชนะ ตูลูส 1-0
ล็องส์ ชนะ มาร์เซย 2-1
ลาลีก้า สเปน
คิโรน่า เสมอ รีล โอเบียโด้ 3-3
เอสปันญ่อล ชนะ เอลเช่ 1-0
แอธเลติค บิลเบา แพ้ เคตาเฟ่ 0-1
บาเลนเซีย แพ้ บียาร์รีล 0-2