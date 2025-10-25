ฐานทัพ กับเพื่อนอินเดียได้ครองแชมป์คู่หวดแคล-คอมพ์ ไอทีเอฟ เวิลด์ ทัวร์ที่หัวหิน
อารีน่า หัวหิน สปอร์ตคลับ ผู้จัดการแข่งขันเทนนิสชายนานาชาติ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เอ็ม15 หัวหิน รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ณ อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
ผลการแข่งขันเทนนิส รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ในประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ “แซค” ฐานทัพ สุขสำราญ นักหวดหนุ่มไทย กับ ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา หนุ่มอินเดีย ซึ่งเป็นคู่มือวาง 2 ของรายการ ผนึกกำลังช่วยกันหวดเอาชนะ ชินจิ ฮาซาวะ กับ ลีโอ วิฑูรย์เธียร จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ โดยคู่ของฐานทัพ ชนะ 2-1 เซต 6-3, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7
ฐานทัพ กับ ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา ได้ครองตำแหน่งชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลร่วมกัน จำนวน 930 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,992 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 15 คะแนน ส่วนคู่ญี่ปุ่นได้รองชนะเลิศ รับเงินรางวัลร่วมกัน จำนวน 540 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 18,576 บาท และคะแนน คนละ 8 คะแนน
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ อาเธอร์ เวเบอร์ จากฝรั่งเศส มือวาง 1 และมือ 485 ของโลก เอาชนะ ไอแซค เบครอฟต์ จากนิวซีแลนด์ มือ 971 ของโลก ด้วยสกอร์ 6-1 ทั้งสองเซต ส่วนอีกคู่ อิกอร์ มาร์คอนเดส จากบราซิล มือวาง 2 และมือ 609 ของโลก ตัดเชือกชนะ หลุยส์ ลารู จากฝรั่งเศส มือ 1130 ของโลก ด้วยสกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต
ฉะนั้น คู่ชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว จะเป็นการพบกันระหว่าง อาเธอร์ เวเบอร์ จากฝรั่งเศส กับ อิกอร์ มาร์คอนเดส จากบราซิล