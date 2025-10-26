เจม นันทวุฒิ คัมแบ็ก 14 อันดับ! เข้าท็อป 8 ซิวแต้มส่งท้ายที่มอนซ่า
“เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับดาวรุ่งหนึ่งเดียวของไทยในศึก ฟอร์มูล่า รีจินอล ยูโรเปี้ยน แชมเปียนชิป บาย อัลปีน 2025 โชว์ฟอร์มสุดเดือดในสนามสุดท้ายของฤดูกาล ที่มอนซ่า เซอร์กิต ประเทศอิตาลี ไล่แซงคู่แข่งจากท้ายกริดขึ้นมาถึง 14 อันดับ ก่อนจบการแข่งขันในอันดับที่ 8 พร้อมเก็บเพิ่มอีก 4 คะแนนสำคัญได้สำเร็จ
นักขับจากทีม Trident เปิดฉากสุดร้อนแรงตั้งแต่รอบควอลิฟายกรุ๊ป B ด้วยการจบอันดับ 3 ทำให้ได้สตาร์ตจากกริดที่ 5 ในเรซแรก ทว่าในช่วงออกสตาร์ตรอบแรกเกิดจังหวะพลาด ทำให้หล่นไปถึงอันดับ 22
แต่หลังจากเซฟตี้คาร์ออกมาในช่วงกลางเกม “เจม-นันทวุฒิ” ไม่ยอมถอย เดินหน้าเปิดเกมบู๊สุดมันส์ ไล่แซงคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง การรีสตาร์ตครั้งแรกขยับขึ้นมาที่อันดับ 15 ก่อนจะใช้จังหวะรีสตาร์ตครั้งที่สองกดคันเร่งแซงต่อเนื่อง จนถึงรอบสุดท้ายคว้าตำแหน่งที่ 8 ไปครองอย่างยอดเยี่ยม พร้อมเก็บเพิ่มอีก 4 คะแนนสะสมได้สำเร็จ
ผลงานในเรซนี้ทำให้ นันทวุฒิเก็บเพิ่มเป็น 24 คะแนน รั้งอันดับ 15 บนตารางคะแนนสะสม รวมถึงสร้างความมั่นใจก่อนลงสนามใน เรซสุดท้ายของฤดูกาล ที่มอนซ่าอีกครั้ง วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้ เวลา 20.50 น. ตามเวลาประเทศไทย