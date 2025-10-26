สู้สุดใจแล้ว บาส-เฟม คว้ารองแชมป์แบดเฟร้นช์
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก พ่ายมือ 2 โลกจากจีนคว้ารองแชมป์การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “โยเน็กซ์ เฟร้นช์ โอเพ่น 2025” ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
ก่อนเริ่มเกมนัดชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม บาส-เฟมและเฟิง หยาน เจ๋อ-หวง ตง ปิง คู่แข่งจากจีนได้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับสถิติคู่ชิงชนะเลิศ บาส-เฟมเข้าชิงชนะเลิศเป็นรายการที่ 7 ในปีนี้และคว้ามาแล้ว 4 แชมป์ ขณะที่ เฟิง หยาน เจ๋อ-หวง ตง ปิง มืออันดับ 2 ของโลกจากจีนเข้ารอบชิงฯเป็นรายการที่ 11 ในปีนี้และคว้ามา 7 แชมป์ โดยเป็นการเข้าถึงรอบชิงฯเป็นรายการที่ 3 ติดต่อกันในทัวร์ยุโรปก่อนจะคว้ามาได้ 1 แชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในศึก “เดนมาร์ก โอเพ่น”
ส่วนสถิติที่เจอกันมา 4 ครั้งผลัดกันแพ้ชนะฝ่ายละ 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ในศึก “อาร์กติก โอเพ่น” ที่ประเทศฟินแลนด์ คู่จีนเฉือนชนะไป 2-1 เกม
การเจอกันครั้งที่ 5 ปรากฏว่า เปิดมาในเกมแรกก็สู้กันสนุก พลิกไปมา โดยช่วงท้ายเกมคู่ไทยโดนนำ 20-17 แต่เซฟได้ทั้ง 3 เกมพอยต์ก่อนจะมาแพ้ในเกมดิวส์อย่างเฉียดฉิว 25-27 จากนั้นในเกมสองคู่จีนยังเล่นด้วยฟอร์มยอดเยี่ยมและเหนียวแน่น ก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในที่สุด 2-0 เกม 27-25, 21-12 คว้าแชมป์ที่ 8 ในปีนี้ ส่วนบาส-เฟมที่ทำเต็มที่แล้ว ได้รองแชมป์มาครอง