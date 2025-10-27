เป๊ปชมเรือใบเล่นดีแล้วแม้แพ้ แต่ต้องโหดกว่านี้ถ้าอยากไล่ปืนใหญ่ให้ทัน
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวหลังจากพาทีมบุกแพ้แอสตัน วิลล่า 0-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามวิลล่า ปาร์ก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ว่า จากการที่อาร์เซน่อลโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างสม่ำเสมอในหลายฤดูกาลหลัง ทำให้คิดว่าจะทำอย่างไรให้แมนซิตี้ยกระดับขึ้นมาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และเข้าใกล้อาร์เซน่อลให้ได้มากที่สุด แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ฟุตบอลลีกยังมีฤดูกาลที่ยาวนานมาก และยังมีคู่แข่งอีกหลายทีม ก่อนหน้านี้ก็กังวลมาก่อนที่จะเบรกทีมชาติช่วงเดือนกันยายนแล้ว เพราะตอนนั้นเราอยู่ในอันดับ 14 ถ้าอาร์เซน่อลชนะได้ทุกเกมหลังจากนี้พวกเขาก็เป็นแชมป์ลีก ซึ่งก็ต้องยินดีกับพวกเขาด้วย
เป๊ปกล่าวอีกว่า ถึงแม้ผลการแข่งขันจะออกมาไม่เป็นใจ แต่รู้สึกได้ว่าลูกทีมของเขามีชีวิต เล่นกันได้ดี ไม่รู้ว่ามีสักกี่ทีมที่จะมาเยือนวิลล่า ปาร์ก แล้วเล่นได้ดีแบบที่เราเล่นกันวันนี้ เต็มไปด้วยความกล้าหาญ ครองบอลดี สร้างโอกาสทำประตูมากมาย แต่เราก็ต้องเล่นได้ดีอย่างสม่ำเสมอ และรับมือกับแต่ละเกมให้ดีกว่านี้ ส่วนตัวเองนั้นไม่ได้จะมาคิดว่าถ้าไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนแบบนี้แน่นอน เราต้องมองกันเกมต่อเกม
แมนซิตี้แพ้ไปแล้ว 3 เกมในซีซั่นนี้ หลังผ่านไป 9 เกม มี 16 คะแนน ตามหลังอาร์เซน่อลอยู่ 6 คะแนน