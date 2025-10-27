บอลฟอร์มดุทำทริปเปิล-ดับเบิล ฮอร์เนตส์แซงขยี้วิซาร์ดส์ขาดลอย 139-113
ลาเมโล่ บอล ทำทริปเปิล-ดับเบิล ที่ 11 ของตัวเอง พาชาร์ล็อตต์ ฮอร์เนตส์ ชนะ วอชิงตัน วิซาร์ดส์ 139-113 ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่แคปิตัล วัน อารีน่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
บอล การ์ดตัวเก่งทำ 38 คะแนน 13 รีบาวด์ 13 แอสซิสต์ เป็นทริปเปิล-ดับเบิล ที่ 11 ในเอ็นบีเอของเจ้าตัว ไมส์ บริดเจส ทำ 22 คะแนน คอน คนอปเปิล และคอลลิน เซ็กซ์ตัน ทำคนละ 20 คะแนน ช่วยให้ฮอร์เนตส์ที่ตามหลัง 51-62 หลังจบควอเตอร์สอง แซงชนะ 139-113 ทำผลงานชนะ 2 แพ้ 1 ใน 3 เกมแรกของซีซั่น
ด้านวิซาร์ดส์ได้ซีเจ แม็คคอลลัม ทำแต้มสูงสุดของทีม 24 คะแนน อเล็กซ์ ซาร์ ทำ 21 คะแนน ถึงแม้จะทำได้ดีกว่าใน 2 ควอเตอร์แรก แต่มาแผ่วใน 2 ควอเตอร์หลัง ทำให้แพ้เป็นเกมที่ 2 จาก 3 เกมแรกของฤดูกาล
ผลคู่อื่นๆ
ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส ชนะ บรู๊กลิน เน็ตส์ 118-107
ดีทรอยต์ พิสตันส์ ชนะ บอสตัน เซลติกส์ 119-113
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ชนะ มิลวอกี บั๊คส์ 118-113
ไมอามี ฮีท ชนะ นิวยอร์ก นิคส์ 115-107
มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ ชนะ อินเดียนา เพเซอร์ส 114-110
ดัลลัส แมฟเวอริคส์ ชนะ โตรอนโต แร็ปเตอร์ส 139-129
แอลเอ คลิปเปอร์ส ชนะ พอร์ทแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส 114-107
แซคราเมนโต คิงส์ แพ้ แอลเอ เลเกอร์ส 120-127