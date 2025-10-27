4 สถาบันจตุรมิตรสามัคคี จัดพิธีถวายความอาลัย พระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
โดยมี นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, นางเนาวรัตน์ ขจรเดชะ รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, นายอานนท์ ธิติคุณากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล โรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนนักเรียน 4 สถาบัน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ