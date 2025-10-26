ฮอนด้า กระหึ่มมาเลย์! เมียร์คว้าโพเดียม-ก้องเก็บแต้มอีกครั้ง-ฟูรุซาโตะซิวชัย
ทัพนักบิดฮอนด้า โชว์ผลงานกระหึ่มโมโตจีพี 2025 สนาม 20 รายการ มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ โดย โจอัน เมียร์ ควบรถแข่ง Honda RC213V ผงาดโพเดียมอันดับ 3 “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักแข่งชาวไทย สตาร์ตกริด 20 ทะยานเข้าป้ายอันดับ 15 คว้าแต้มได้สำเร็จ ขณะ ไทโยะ ฟูรุซาโตะ ดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นจากฮอนด้า ทีม เอเชีย บิดคว้าชัยในรุ่นโมโตทรี จากเรซสุดที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 20 รอบสนาม โดย โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 นักบิดสแปนิช จากฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 7 และต่อสู้ในกลุ่มหน้าอย่างยอดเยี่ยม ไต่ขึ้นมาเข้าป้ายในอันดับ 3 ตามหลังผู้ชนะ 8.048 วินาที คัมแบ๊กขึ้นโพเดียมได้อีกครั้ง โดยมี ลูก้า มารินี หมายเลข 10 ทีมเมทชาวอิตาเลียน ตามเข้าป้ายอันดับ 8 ตามหลัง 18.738 วินาที
ขณะที่ “ก้อง-สมเกียรติ” นักบิดขวัญใจชาวไทยซึ่งออกตัวจากกริดที่ 20 ควบรถแข่งคู่ใจหมายเลข 35 ไล่บี้ในกลุ่มอย่างเข้นข้น ทะยานขึ้นมาจบเรซอันดับ 15 ตามหลังผู้ชนะ 34.110 วินาที คว้า 1 แต้มจากสนามนี้ได้สำเร็จ รวมเป็น 7 แต้มในฤดูกาลนี้ ส่วน โยฮันน์ ซาร์โก หมายเลข 5 ทีมเมทชาวฝรั่งเศส เข้าป้ายอันดับ 12 ตามหลัง 22.234 วินาที
ด้านผลรุ่นโมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ถือเป็นผลงานระดับมาสเตอร์ของนักบิดดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นอย่าง ไทโยะ ฟูรุซาโตะ หมายเลข 72 จากฮอนด้า ทีม เอเชีย ที่บิดคว้าชัยชนะไปครองอย่างสุดมันด้วยเวลา 22 นาที 3.888 วินาที ส่วน “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดไทยหมายเลข 5 เข้าป้ายอันดับ 21 ตามหลัง 20.048 วินาที
ทั้งนี้ ศึกโมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายนนี้ ที่อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ในรายการ โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์