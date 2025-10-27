มวยไทยคว้า 2 ทองศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์ที่บาห์เรน
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น กีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 ครั้งที่ 3 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ นักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงเหรียญทองประเภทต่อสู้ 5 รุ่น
อายุ 14-15ปี รุ่น 40 กก.หญิง ณัฐธิดา กันย์บุรี (พลอยสตาร์ บ้านตากเรดิโอ) แพ้คะแนน บาราน จานี (อิหร่าน) 28-29
รุ่น 48 กก.ชาย สุวชัช คงสวัสดิ์ (ตำนานสยาม พุ่มพันธุ์ม่วง แพ้ซีซีแอล(Compulsary Count Limit) อับดุลลาห์ โอซามาห์ ฮุสเซน (อิรัก) ยก 2
อายุ 16-17ปี รุ่น 48 กก.หญิง นิรชา ตังจิว (เสน่ห์งาม กำนันเชษฐ์เมืองชล) ชนะอาร์เอสซีเอส. อายา ชารี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ยก 3
รุ่น 54 กก.หญิง พิมพ์ลภัส ร้อยแก้ว (ร้อยแก้ว ส.พงษ์สิงห์) แพ้ไปก่อนในยกแรก แต่ฮึดทำได้ชัดเจน 2 ยกที่เหลือ แซงชนะคะแนน ซู หลี่เอ้อ (จีน) สนุก 29-28
รุ่น 57 กก.ชาย ทิตฏิพงษ์ อินทร์กอง (ยอดนที ผดุงชัยมวยไทยยิมส์) แพ้คะแนน อิสซาม คาลีล (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 28-29
นอ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีมได้เผยหลังการแข่งขันว่า การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต้องยอมรับว่าทีมมวยไทยเจออุปสรรคมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินของกรรมการที่เอนเอียงเข้าข้างชาติอาหรับชัดเจน อย่างคู่ของสุวชัช โดนกรรมการนับยก 1 และยก 2 จนถูกจับแพ้ซึ่งกรรมการบอกว่าถูกนับมากเกินไป
“มวยไทยเราได้ 2 ทอง 3 เงินในประเภทต่อสู้ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้วถ้าตัดสินตามเกมการแข่งขันแบบยุติธรรมเชื่อว่าเราน่าจะได้มากกว่านี้แน่นอน เจ้าหน้าที่ของกกท.และโอลิมปิกไทย คงเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการแข่งขันที่นี่ เมื่อรวมตารางเหรียญที่มีไหว้ครูอยู่ด้วยเราได้มา 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง อยู่อันดับ 1 ของตารางเหรียญกีฬาประเภทนี้ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่ง” นอ.บุญส่ง เผย
ทีมมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนทีมชาติไทย จะเดินทางกลับในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 13.00 น.