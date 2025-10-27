เทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศ ปทท. สร้างสถิติใหม่แห่งวงการลูกสักหลาดมีนักฬาแข่งมากที่สุด
การแข่งขัน “เทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 78 ประเภทบุคคลเดี่ยว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้ปิดฉากการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่อย่างงดงามและประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติการณ์ โดยปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมถึง 594 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา กว่า 40% นับเป็นจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการ ตอกย้ำกระแสและพลังของวงการเทนนิสไทยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
นางศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ นายกสมาคมเทนนิสสูงอายุไทย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยเกมที่มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งมือสมัครเล่นไปจนถึงนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในวงการระดับสากล ตลอดจนนักกีฬารุ่นใหญ่ มาร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกจริงจังเต็มศักยภาพและเปี่ยมด้วยสปิริต โดยนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของวงการ เช่น ณิชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย, วริศ สอนบุตรนาค, กีรติ ศิริบุตรวงษ์, ธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์, ธนะสิทธิ์ อิศราภรณ์, ธนาสันต์ อิศราภรณ์, พงศ์ศิริ นิโรจน์, วรวิญ กำธรกิตติกุล, กฤตบุญ พราหมณีย์, พงศ์พิช พรพชร, ศักรินทร์ จัตุรงค์, อารีพร วณิชยาพณิชย์, เจนจิรา นิมมานเหมินท์, จิรพงศ์ โรจนวาสี, พุทธิพงษ์ โรยมณี, อนุวรรธน์ ดาโลดม, สรเชษฐ์ อวยพร และคุณเขมชาติ พงษ์พานิช เป็นต้น
อีกทั้งยังมีนักกีฬาต่างชาติจากหลากหลายประเทศที่ตบเท้าเข้าร่วมรายการอย่างคึกคักและสามารถคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานและรางวัลอื่นๆ กลับบ้านไปได้ด้วยเช่นกัน อาทิ Mr. David Eckley, Mr. Zeev Livne, Mr. Daniel Ahl, Mr. Sequier Pierre, Mr. Walgram Reinhold, Ms. Asuka Tanoguchi and Ms. Miyuki Iuchi
การแข่งขันที่ผ่านมานี้ มีด้วยกันหมด 18 รุ่น ทั้งชายและหญิง ตั้งแต่อายุ 30 ปีไปจนถึงรุ่น 75 ปี นอกจากการแข่งขันอันเข้มข้นแล้ว รายการนี้ยังสะท้อน “ความงดงามของจิตวิญญาณนักกีฬา” ได้อย่างชัดเจน หนึ่งในช่วงเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจที่สุด คือการมอบ ถ้วยรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายเริงจิต พันธุพงษ์ นักกีฬาวัย 91 ปี ผู้เข้าแข่งขันอายุสูงที่สุดในรายการ ซึ่งยังคงลงสนามได้ด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักในกีฬาเทนนิส สมาคมฯ จึงมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ความทุ่มเท และยกย่องในฐานะ “แรงบันดาลใจของนักกีฬาไทย” อย่างแท้จริง
อีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจคือการที่ ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ นายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย ได้ลงสนามแข่งขันในรุ่นอายุ 55 ปี และคว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 2 มาครองได้อย่างงดงาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของผู้นำที่ไม่เพียง “สนับสนุนกีฬา” แต่ยัง “ลงมือทำและเป็นแบบอย่าง” ให้กับสมาชิกในสมาคม
การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลัก ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน), บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด, บริษัท เซอร์วิสไลน์ 2020 จำกัด (Dunlop) และ เครื่องดื่มเกลือแร่100Plus ที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างสมบูรณ์และสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นในทุกปี
การจัดการแข่งขัน “เทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ถือเป็นรายการประจำปีที่มีความสำคัญสูงสุดของวงการเทนนิสไทย เป็นเวทีสร้างนักกีฬามืออาชีพหน้าใหม่ และเชื่อมโยงชุมชนคนรักเทนนิสทั่วประเทศเข้าด้วยกัน ผ่านมิตรภาพ ความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณของนักกีฬาอย่างแท้จริง การแข่งขันในปีนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับวงการเทนนิสไทยสู่ความยั่งยืน และตอกย้ำเจตนารมณ์ของสมาคมฯ ในการผลักดันให้ “เทนนิส” เป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ สนุก และสร้างคุณค่าในทุกช่วงวัย สำหรับการแข่งขันเทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทบุคคลเดี่ยว ครั้งที่ 78 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ได้จัดการแข่งขันในวันที่ 11–16 ตุลาคม 2568 ณ สนามเทนนิสในร่ม เอฟบีที ปีรามิด ลาดกระบัง ที่ผ่านมา