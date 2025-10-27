เปน- ธนกร ผ่านด่านคัดเลือกสำเร็จทะลุเมนดรอว์ แคล-คอมพ์ ไอทีเอฟ เวิลด์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 2 (เอ็ม15 หัวหิน) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ประเภทชายเดี่ยว เป็นรอบคัดเลือกวันสุดท้าย
“เปนเน่” เปน จารุศร นักหวดวัย 17 ปี มือวาง 10 ของรอบคัดเลือก โชว์ฟอร์มดาวรุ่งไทย คว้าชัยจาก เอเลียส ยูเลียน แวร์เนอร์ มือวาง 7 จากเยอรมนี วัย 22 ปี ได้ทั้งสองเซต เอาชนะไปด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-4 เปน คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอว์ทันที
ทางด้าน “ต้าร์” ธนกร ศรีรัตน์ นักเทนนิสไทยวัย 23 ปี พบกับ ดานิล โบกาตอฟ ดาวรุ่งวัย 19 ปี มือวาง 6 ของรอบคัดเลือก โดยคู่นี้แข่งขันได้เพียงเซตเดียวเท่านั้น ซึ่งผ่านไป 43 นาที ธนกร เป็นฝ่ายชนะในเซตแรก 6-2
จากนั้น ดานิล โบกาตอฟ ได้แจ้งต่อกรรมการเพื่อขอยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บหลัง ส่งผลให้ ธนกร ชนะไปด้วยสกอร์ 6-2 Ret. (รีไทร์) ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ได้เช่นกัน
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ทารัน คาร์รา (12-อินเดีย) ชนะ ซาย คาร์ทีค เรดดี้ กันตา (อินเดีย) 6-3, 6-1 แอนโทนี่ ซูซานโต (2-อินโดนีเซีย) ชนะ กีรติวาสสัน สุเรศ (อินเดีย) 6-4, 6-0
บิล ชาน (5-สิงคโปร์) ชนะ เลย์ตัน ริชาร์ดส์ (ออสเตรเลีย) 6-0, 6-3 ดอเรียง ทรมเบลย์ (16-ฝรั่งเศส) ชนะ คอร์บาน โครว์เธอร์ (3-นิวซีแลนด์) 2-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6