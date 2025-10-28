ประวัติศาสตร์ของภูฏาน ส่งนักกีฬา ‘มวยไทย’ จากโครงการพัฒนาของ IFMA ร่วมแข่ง ‘เอเชี่ยน ยูธ เกมส์’
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) เป็นเจ้าของเกมจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนเอเชีย หรือ เอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม โดยจัดการแข่งขันจำนวน 24 ชนิดกีฬา และมี 45 ประเทศเข้าร่วม ชิงชัย 223 เหรียญทอง
เอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ถือเป็นครั้งแรกที่กีฬามวยไทย เดบิวต์ได้รับการบรรจุเข้าร่วมชิงชัยเป็นครั้งแรก และยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นักกีฬาเยาวชนมวยไทยของภูฏาน ได้ก้าวสู่เวทีใหญ่ของการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย เอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 เป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงความทุ่มเทอย่างไม่ลดละของประเทศต่อกีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาเยาวชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจิกเม เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติภูฏาน เน้นย้ำว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของภูฏานในการปลูกฝังวินัย ลักษณะนิสัยที่ดี และความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน
ปัจจุบันกีฬามวยไทยในประเทศภูฏาน ไม่ได้หมายถึงการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนถึงความเคารพ สมาธิ และความอดทน หลังจากการเสด็จเยือนรัฐประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สู่ภูฏานแล้ว ประเทศภูฏานก็กลายเป็นสมาชิกลำดับที่ 156 ของสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA)
นักกีฬามวยไทยตัวแทนของประเทศภูฏาน ในการแข่งขันเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย โซนัม ดอร์จิ (อายุ 15 ปี) และเปมา โซคเย ดอร์จิ (อายุ 14 ปี) ซึ่งทั้งสองคนผ่านการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาเยาวชนระดับชาติที่ดำเนินการร่วมกับ IFMA
เปมา โซคเย ดอร์จิ นักกีฬามวยไทยของภูฏาน เปิดเผยว่า ฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของภูฏาน ในศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 นี่คือความฝันที่เป็นจริง และหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนอื่น ๆ หันมาสนใจกีฬา
ขณะที่ โซนัม ดอร์จิ อีกหนึ่งนักกีฬามวยไทยของภูฏาน กล่าวว่า มวยไทยสอนให้เชื่อมั่นในตัวเอง และเคารพคู่ต่อสู้ทุกคน เราไม่เพียงแต่ถือความฝันของเรา แต่ยังถือความหวังของเยาวชนภูฏานทุกคนด้วย
นี่เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามวยไทยสามารถส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือทางวัฒนธรรมได้ตามหลักการดำเนินงานของ IFMA ที่เป็นองค์กรกำกับดูแลมวยไทยระดับโลก