บอลจตุรมิตรเดือน พ.ย. รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีมติจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ตามวันเวลาเดิม ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่พลังความสามัคคีแห่ง 4 สถาบัน ของความจงรักภักดี ในรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวจากพลังเล็ก ๆ ของโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ผ่านกิจกรรมการแปรอักษร ขบวนพาเหรด “รักษ์โลกให้ยั่งยืน” เรื่อง พลังแห่งป่า พลังแห่งชีวิต, นํ้าดี ชีวีเป็นสุข, พลังงานสะอาด และ ขยะถูกที่ โลกยิ้มได้
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ เจ้าภาพการจัดการแข่งขันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายใต้แนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ