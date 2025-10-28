ทีมมวยไทย ถึงบ้านแล้ว ผจก.ทีม ชี้ เหตุมวยไทยเข้าอลป.ยาก
หลังจากที่ทีมมวยไทยและไหว้ครู ในศึกเอเชียนยูธเกมส์ 2025 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามา 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง ได้เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นที่เรียบร้อยช่วงเช้าวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา
นอ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีม ได้เผยว่า ทีมมวยไทยและไหว้ครู ได้มา 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดงถือว่าไม่อายใครทั้งที่จริงน่าจะได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำ ซึ่งอยากจะให้ผู้ใหญ่ของวงการกีฬาบ้านเราเข้ามาดูแลให้มากขึ้น การแข่งขันครั้งนี้มีขึ้นในกลุ่มอาหรับทำให้ชนะยากมากเพราะอาหรับชาตินิยมสูงมาก ประกอบกับมาตรฐานของกรรมการก็ไม่ดีตัดสินค้าสายตาหลายคู่ถือว่า no fair
“ทีมมวยไทยมาชกในครั้งนี้ภายใต้ความกดดันที่เคยโดนดูถูก แต่ก็สู้เต็มที่เพื่อคว้าเหรียญทองมาให้ได้เรายังมีการบ้านเยอะมากเรื่องกรรมการ เนื่องจากครั้งนี้ไม่มีกรรมการไทยไปร่วมตัดสินเลย ต้องบอกเลยว่ามวยไทยเข้าโอลิมปิกเป็นเรื่องยากถ้าหากไม่แก้ไขเรื่องของมาตรฐานการตัดสินให้ดีกว่านี้ ส่วนทีมเยาวชนชุดนี้จะวางแผนต่อเนื่องในการชิงแชมป์โลกเยาวชนปีหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ” นอ.บุญส่ง เผย