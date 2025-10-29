สเตฟาน ฟ็อกซ์ นั่งประธาน AIMS ต่ออีกสมัย 4 ปี – ประธาน IOC ยกย่องเป็นเสาหลัก
สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ร่วมแสดงความยินดีกับ สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการ IFMA ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสมาคมพันธมิตรสมาชิกอิสระที่ได้รับการรับรอง (Alliance of Independent Recognised Members of Sport – AIMS) ต่ออีกสมัยเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์
การประชุมสมัชชาใหญ่ AIMS จัดขึ้นที่ Maison du Sport International เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีผู้นำของสหพันธ์กีฬานานาชาติที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และ SportAccord เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมได้รับเกียรติจาก เคิร์สตี้ โคเวนทรี ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) กล่าวสุนทรพจน์สร้างแรงบันดาลใจ เน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพ ความเสมอภาค และความร่วมมือในขบวนการโอลิมปิก พร้อมชื่นชมบทบาทของ AIMS และสเตฟาน ฟ็อกซ์ ที่ได้ร่วมมือกับ IOC อย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนร่วม และการไม่เลือกปฏิบัติในวงการกีฬา ภายใต้การนำของ สเตฟาน ฟ็อกซ์ AIMS ได้กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของครอบครัวโอลิมปิก โดยรวบรวมสหพันธ์กีฬานานาชาติกว่า 20 แห่งที่มุ่งสู่การได้รับการรับรองจาก IOC และยึดมั่นในหลักการแห่งความเป็นธรรม ความโปร่งใส
หลังได้รับเลือกตั้งอีกสมัย สเตฟาน ฟ็อกซ์ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อ เคิร์สตี้ โคเวนทรี และ IOC สำหรับความไว้วางใจให้การสนับสนุน โดยให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าสร้างสะพานเชื่อมระหว่างขบวนการโอลิมปิก และสหพันธ์สมาชิกของ AIMS ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
“การได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัว AIMS เราจะยังคงส่งเสริมค่านิยมแห่งโอลิมปิกผ่านการมีส่วนร่วม ความเคารพ และความสามัคคี เพื่อให้กีฬาเป็นพลังแห่งความดีในโลกต่อไป” สเตฟาน ฟ็อกซ์กล่าว
การดำรงตำแหน่งทั้งสองของ สเตฟาน ฟ็อกซ์ ในฐานะเลขาธิการ IFMA และประธาน AIMS สะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง “มวยไทย” กับวงการกีฬานานาชาติที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ และการขับเคลื่อนที่ผ่านมา มวยไทยได้ก้าวขึ้นเป็นแบบอย่างของความเท่าเทียม และรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นคุณค่าหลักที่ AIMS ยึดถือ ทั้ง IFMA และ AIMS ได้ร่วมกันผลักดันโครงการสำคัญด้านการเสริมพลังเยาวชน ความเท่าเทียมทางเพศ การคุ้มครองนักกีฬา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการศึกษาโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ สะท้อนพันธกิจร่วมกันในการใช้ “กีฬา” เป็นพลังบวกเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น