ไทยผงาดแถวหน้าเอเชียนยูธเกมส์-ยึดเบอร์ 1 อาเซียน
ทัพไทย ทำผลงานยอดเยี่ยม อยู่แถวหน้าในกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน พร้อมยึดเบอร์ 1 อาเซียน ไว้ได้ด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย พร้อมสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนต่อเนื่อง เชื่อมั่นจะสามารถต่อยอดไปสู่รายการอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวถึงผลงานของนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน ซึ่งแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 และจะมีพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดย กกท. ร่วมกับ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ส่งนักกีฬา 330 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 24 ชนิดกีฬา ว่า ผลงานโดยรวมของทัพนักกีฬาไทยถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมาก
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า หลายชนิดกีฬาเราทำผลงานได้ยอดเยี่ยม เช่น เทคบอล ที่เข้าชิงชนะเลิศ 5 ประเภท และคว้ามาได้ 4 เหรียญทอง มวยไทย ก็ทำได้ 4 เหรียญทองเช่นกัน ส่วน เทควันโด ทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำ ได้ 3 เหรียญทอง ขณะที่ กรีฑา และ อีสปอร์ต คว้ามาได้กีฬาละ 1 เหรียญทอง โดยเฉพาะ กรีฑา ธนกร แดงมณี ที่ได้เหรียญทองกระโดดค้ำชาย ทำได้ 5.00 เมตร เป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันด้วย สิ่งเหล่านี้สะท้อนได้ว่า เราพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนมาถูกทาง ซึ่ง กกท. พร้อมสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขันรายการอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
“ผลงานของนักกีฬาเยาวชนไทยในกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ครั้งนี้ ถือว่าน่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เราอยู่ในหัวแถวของตารางเหรียญรางวัลรวม และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน” ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับผลงานนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 คว้ามาได้แล้ว 13 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง อยู่อันดับ 3 ของตารางเหรียญรวม ขณะที่ จีน อยู่อันดับ 1 ทำไปแล้ว 48 เหรียญทอง 35 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง อันดับ 2 อุซเบกิสถาน 19 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง ส่วนอันดับ 4 คาซัคสถาน 12 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง อันดับ 5 อิหร่าน 12 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง