ได้ไปต่อ ธรรม์-โชติรินทร์ ลิ่วตัดเชือก ลุ้นเข้าชิงศึกเดี่ยวหวด จีเอสบี-ไอทีเอฟ
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการ จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60 สัปดาห์ที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม มีนักเทนนิสไทยผ่านเข้ารอบได้สำเร็จ
ประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ “น้องไพน์” ธรรม์ พันธราธร ดาวรุ่งไทย มือ 552 เยาวชนโลก และมือวาง 5 ของรายการ ดวลแร็กเกตกับ โรมัน คัลปิน มือ 539 เยาวชนโลก และมือวาง 4 ของรายการ ในเซตแรกได้อย่างสูสี กระทั่ง ธรรม์ เป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์ 6-4
ทั้งนี้ หลังจบเซตแรก โรมัน คัลปิน ได้ขอเข้าห้องน้ำ และปรากฏว่า ได้เข้าไปอาบน้ำ ซึ่งผิดกฎของ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ที่ระบุไว้ว่าห้ามอาบน้ำระหว่างการแข่งขัน ทำให้ โรมัน คัลปิน โดนปรับแพ้ตามกฎและต้องยุติการแข่งขัน
ธรรม์ จึงเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์ 6-4 (Default) และผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งนับเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน โดยจะตัดเชือกกับ ฮาร์ อาบีร์ เซคอน มือ เยาวชนโลก และมือวาง 2 จากออสเตรเลีย ที่ชนะ ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี 2-0 เซต 6-1, 6-3
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ “น้องเบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า มือ 1036 เยาวชนโลก และมือวาง 10 ของรายการ คว้าชัยชนะจาก พิมพ์ลภัส ลิม ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ มือ 1506 เยาวชนโลก และมือวาง 16 จากไทยเช่นกัน ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-3, 6-0 โชติรินทร์ เข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ จาง เฉินหมิง มือ 1189 เยาวชนโลก และมือวาง 11 จากจีนต่อไป
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ หวง เจียน (8-จีน) ชนะ เซฮุน พัค (3-ออสเตรเลีย) 6-4, 1-6 และ 6-4 ราฟาเลนติโน อาลี ดา คอสตา (7-อินโดนีเซีย) ชนะ อารัธยา กษิทิศ (1-อินเดีย) 1-6, 7-5 และ 7-5
หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ แพ้ มิชก้า ซินแคลร์ โกเอนาดี (1-อินโดนีเซีย) 4-6, 3-6 เอมิลี่ เฉิน (6-ออสเตรเลีย) ชนะ จาง ป๋อเจีย (3-จีน) 7-5, 7-5