จักรทิพย์ แสดงความยินดีนักกีฬากรีฑาเอเชี่ยนยูธ มอบเงินรางวัล 1.8 แสน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ห้องนพวงศ์ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน รวมมูลค่า 180,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป
นักกีฬาทีมชาติไทยสามารถสร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจในการแข่งขันครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง ธนกร แดงมณี ในการแข่งขันกีฬากรีฑาประเภทกระโดดค้ำ (ชาย) สถิติ 5.00 เมตร (PB) พร้อมทั้งสร้างสถิติใหม่ OCA Youth Games Best Mark (OYGBM) โดยมี พ.ต.ต. สมพงษ์ โสมบ้านกวย เป็นผู้ฝึกสอน
เหรียญทองแดง ชัยธัช ศรีวิยะ ในการแข่งขันกีฬากรีฑาประเภททุ่มน้ำหนัก (ชาย) สถิติ 16.37 เมตร โดยมี นายอดิศักดิ์ คงเฟื่อง เป็นผู้ฝึกสอน