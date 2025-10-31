ม.เกษมบัณฑิตผุดแคมเปญ คาราวานธนาคารกีฬาสัญจรถวายราชสดุดี สมเด็จพระพันปีหลวง
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศนั้น เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระราชปณิธานปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการและกิจกรรมที่หลากหลายจึงขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการจัดกิจกรรม “คาราวานธนาคารกีฬาสัญจร ถวายราชสดุดี สมเด็จพระพันปีหลวง” ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธานพระแม่แห่งแผ่นดิน ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”สำหรับการจัดกิจกรรมคาราวานธนาคารกีฬาสัญจรในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในมิติที่สอดคล้องกับพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมของเด็กและเยาวชนในชนบทที่ห่างไกล และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวกิจกรรมคาราวานธนาคารกีฬาสัญจรจึงจะเป็นหนึ่งในมิติที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมสืบสานสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการใช้กีฬาเป็นสื่อในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่าการจัดกิจกรรม “คาราวานกีฬาธนาคารกีฬาสัญจรถวายราชสดุดี สมเด็จพระพันปีหลวง เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นจิตอาสาสำหรับพัฒนากีฬาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และหากย้อนไปในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ครั้งนั้นศูนย์ฯก็ได้จัดกิจกรรมธนาคารกีฬาสัญจรด้วยการเปิดคลินิคกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนทั่วไปมาแล้วเช่น สำหรับรูปแบบกิจกรรมคาราวานกีฬาธนาคารกีฬาสัญจรถวายราชสดุดี สมเด็จพระพันปีหลวงในครั้งนี้จะผนึกกับภาคีเครือข่ายด้วยการดำเนินเดินการควบคู่กันไปใน 2 มิติประกอบด้วยการเปิดคลินิกกีฬาสำหรับฝึกและวางรากฐานการเล่นกีฬาโดยผู้ฝึกสอนคุณภาพชั้นนำ ตามด้วยการจัดมอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดโอกาสตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป และที่สำคัญในการจัดกิจกรรมคาราวานธนาคารกีฬาสัญจรถวายราชสดุดี สมเด็จพระพันปีหลวง ตามแนวคิด “สืบสานพระราชปณิธานพระแม่แห่งแผ่นดิน ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” นอกจากจะเป็นหนึ่งในมิติสำหรับการร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับการรับรู้ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของเด็กและเยาวชน และเหนืออื่นใดคือการปลูกฝังให้ทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ของชาติได้ตระหนักในความสำคัญของการกีฬาสำหรับพัฒนาคุณภาพตนเองอีกทางหนึ่งด้วย ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวในที่สุด