มีตเดอะเพรสฯซีเกมส์ 4 รอบ ทัพซีเกมส์ไทยคว้า 111 เหรียญทอง
5 สมาคมกีฬา ตบเท้าร่วมงานมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 4 แถลงความพร้อมและประกาศเป้าหมายในการทำศึกซีเกมส์ 2025 โดยตั้งธงคว้าอีก 23 เหรียญทอง จาก เทควันโด หวังโกย 7 ทอง, คิกบ็อกซิ่ง และคาราเต้ 5 เหรียญทอง รวมถึงปันจักสีลัต และยูโด 3 เหรียญทอง ทำให้รวม มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ฯ 4 ครั้ง 26 สมาคมที่ประกาศความพร้อม ตั้งเป้าคว้าแล้วถึง 111 เหรียญทอง
นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 โดยรอบนี้มีผู้บริหารและตัวแทนจาก 5 สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อมและความคาดหวังก่อนการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นในวันที่ 9-20 ธันวาคม นี้ ที่กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา
เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย เผยว่า คิกบ็อกซิ่งในซีเกมส์คราวก่อน ทัพไทยคว้ามา 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทอง มารอบนี้สมาคมหมายมั่นจะแก้ตัว คว้าเหรียญทองให้ได้ ที่ผ่านมาได้มีการเก็บตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง 2 ปี โดยส่งซ้อมและแข่งขันต่างประเทศมาตลอด พร้อมเปิดคัดเลือกนักกีฬาอย่างโปร่งใส ซึ่งก่อนศึกซีเกมส์ 2025 จะมีศึกชิงแชมป์โลกก่อนด้วย โดยสมาคมก็หวังจะสร้างผลงานได้ดีทั้ง 2 ทัวร์นาเมนต์ ส่วนซีเกมส์รอบนี้แข่งขันที่ ม.อัสสัมชัญ บางนา มีชิงชัยทั้งประเภทริง และ ทาทามิ สมาคมมั่นใจว่าจะคว้าได้ 5 เหรียญทอง จาก 8 รายการที่มีชิงชัย
นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เผยว่า ปันจักสีลัตรอบนี้แข่งขันที่จังหวัดสงขลา มีชิง 13 เหรียญทอง สมาคมั่นใจว่าจะคว้าได้อย่างน้อย 3 เหรียญทอง และครั้งนี้สมาคมได้เตรียมรางวัลพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬาทีมชาติที่ได้เหรียญทองด้วย โดยนักกีฬาพี่น้องที่เป็นมุสลิมที่ได้เหรียญทอง สมาคมพร้อมจะให้การสนับสนุนและดูแลในการส่งไปร่วมประกอบศาสานากิจ หรือ ทำพิธีฮัจย์ ซึ่งนับเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมุสลิมทั่วโลกต้องการเข้าร่วม ที่เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ส่วนนักกีฬาทีมชาติไทยที่นับถือศาสนาอื่นๆ ซึ่งคว้าเหรียญทอง ก็พร้อมจะสนับสนุนเป็นเงินรางวัลในมูลค่าที่เทียบเท่ากันให้ด้วย
พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เผยว่า ทัพคาราเต้ไทยพร้อมเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาออกตระเวนแข่งขันและสร้างผลงานในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่องด้วย เป้าหมายในซีเกมส์รอบนี้ เชื่อว่าจะได้ 5 เหรียญทองเป็นอย่างน้อย โดยรอบนี้ เรามีนักกีฬาที่เป็นตัวความหวัง นำโดย ธีรวัฒน์ คลังทอง กัปตันทีม เจ้าของ 3 เหรียญทองซีเกมส์ และรองแชมป์เอเชียล่าสุด, ศิวกร หมึกทอง เหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย 2025 และ เกวลิน ทรงกลิ่น เจ้าของเหรียญทองคราวก่อน
สิทธิดา หัสสภาณุ ผู้ฝึกสอนยูโดทีมชาติไทย ผู้แทนจากสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย เผยว่า ปีนี้เราได้โค้ชญี่ปุ่น 2 ท่านระดับแชมป์โลก มาช่วยติวเข้มนักกีฬาไทย ส่วนนักกีฬาไทยทั้งต่อสู้และท่ารำ ก็มีโปรแกรมแข่งขันเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักกีฬาชุดนี้นำโดย ธรณ์ธันย์ สัจจะเดช แชมป์เก่า ดีกีรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ รวมถึง มาซายูกิ เทราดะ แชมป์ซีเกมส์ 5 สมัย ที่ผ่านมาเวทีโอลิมปิกปารีสมาแล้ว โดยสมาคมคาดหวัง 3 เหรียญทองเป็นอย่างน้อย ส่วนคู่แข่งที่น่ากลัว คือ เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยชุดทำศึกซีเกมส์ ?2025 เผยว่า เทควันโดในซีเกมส์ 2023 เป็นที่น่าปลื้มใจมากที่ไทยคว้าเจ้าเหรียญทอง จากผลงาน 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน สำหรับซีเกมส์รอบนี้สมาคมให้ความสำคัญมากๆเช่นกัน เพราะเป็นการแข่งขันในบ้านรอบ 18 ปี ที่ผ่านมา ทั้งทีมต่อสู้และทีมพุมเซ่ฝึกซ้อมอย่างหนักและออกแข่งต่างแดนตั้งแต่ต้นปี ในภพารวมสมาคมเชื่อมั่นจะคว้าได้ 7 เหรียญทอง จากพุ่มเซ่ 2 เหรียญทอง ซึ่งก็จะเท่ากับครั้งก่อนเป็นอย่างน้อย และประเภทต่อสู้ ที่มี 14 อีเวนต์ เป็นชายและหญิง อย่างละ 7 รุ่น เชื่อว่าจะได้ 5 เหรียญทอง โดยเวียดนาม, อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ เป็นคู่แข่งสำคัญ?
ในช่วงท้าย นายพัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสรุปว่า สำหรับการประเมินความคาดหวังในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 4 ที่มี 5 สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมนั้น ทั้ง 5 สมาคมตั้งเป้ารวม 23 เหรียญทอง แบ่งเป็น คิกบ็อกซิ่ง 5 เหรียญทอง, ปันจักสีลัต 3 เหรียญทอง, คาราเต้ 5 เหรียญทอง, ยูโด 3 เหรียญทอง และ เทควันโด 7 เหรียญทอง โดยเมื่อรวมมีตเดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ทั้ง 4 ครั้ง 26 สมาคมกีฬาที่เข้าร่วม ตั้งเป้ารวม 111 เหรียญทอง
สำหรับมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 5 จะมีขึ้นในวันอังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. โดยมี 7 สมาคมกีฬาเข้าร่วม ประกอบด้วย วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, ซอฟท์บอล, เบสบอล, แฮนด์บอล, เทคบอล และวู้ดบอล