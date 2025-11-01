ส.บอลไทย ประกาศรายชื่อโค้ชผ่านการอบรมผู้ หลักสูตรซี ไลเซนส์ เดือน มิ.ย.
ฝ่ายอบรมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ครั้งที่ 06/2568 ระหว่างวันที่ 14-27 มิถุนายน 2568 ที่ จ.สงขลา
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ประกอบด้วย
1.นายรพีพงศ์ พูลสวัสดิ์
2.นายสมปราชญ์ เรืองนุ่น
3.น.ส.ศศิกานต์ แอเด็น
4.นายยุทธพงศ์ น้อยช่างคิด
5.นายอัครวินท์ งาหอม
6.นายฉัตรชัย สีดาเหลือง
7.นายสาธิต เจริญวิริยะภาพ
8.นายพีรวัฒน์ ชลเจริญ
9.นายอดิศร พรหมรักษ์
10.นายปัณณธร ทองจันทร์
11.นายนวพล คนมี
12.นายธราเทพ สุขประเสริฐ
13.นายพัฒนะ หาญสุวรรณ
14.นายรุจิระ สุวรรณมณี
15.นายกฤติน พรหมมาก
ผู้ที่ได้ Pro – Pass & FAME การอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ประกอบด้วย
1.นายปรมพล เทียวประสงค์ (Specific & FAME)
2.นายภิชัย อภิไชย (Specific & FAME)
3.นายธนิต กตัญชลีกุล (Specific & FAME)
ผู้ที่ได้ Pro – pass การอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ประกอบด้วย
1.นายอภิสิทธิ์ สาแลแม (Specific)
2.นายอดิสร หนูนารถ (Specific)
ผู้ที่ได้ FAME การอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ประกอบด้วย
1.นายคมกฤช บุญนันท์ (FAME)
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ประกอบด้วย
1.นายมูฮัมหมัดฮาซูรี ปิยา
2.นายวินัย แวสะแลแม
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะดำเนินการติดต่อเรื่องการรับใบประกาศนียบัตรภายหลัง
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ สามารถติดตามประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ http://fathailand.org/ และ https://www.facebook.com/CoachingThailand