แบโผ 30 แข้งชบาแก้ว เก็บตัวฟิตซ้อมเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 30 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ชลบุรี สเตเดียม ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชหนึ่ง” ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยรายชื่อนักเตะทั้ง 30 คน มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. พนิตา พรมรัตน์ สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
2. ทิชานันท์ สดชื่น สโมสรบีจีซี บัณทิตเอเซีย
3. อาทิมา บุญประกันภัย สโมสรสุรินทร์ หินโคน ยูไนเต็ด
4. ชลธิชา ปัญญารุ้ง สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
กองหลัง
5. สุภาพร อินทรประสิทธิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
6. ธัญชนก ชื่นอารมณ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
7. ณัฐชา แก้วอันตา สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
8. ปาริชาต ทองรอง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
9. ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
10. กฤติยา มูลรัง สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
11. อุไรพร ยงกุล สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
12. กาญจนาพร แสนคุณ สโมสรบีจีซี บัณทิตเอเซีย
13. สุนิสา สร้างไธสง สโมสร Still Aerion WFC
กองกลาง
14. ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
15. ธวันรัตน์ พรมทองมี สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
16. ริญญาภัทร์ มูลดง สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
17. ชัชวัลย์ รอดทอง สโมสรกรุงเทพมหานคร
18. พิชญธิดา มะโนวัง สโมสรกรุงเทพมหานคร
19. ณัฐวดี ปร่ำนาค สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
20. พิกุล เขื่อนเพ็ชร สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
21. อรพินท์ แหวนเงิน สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
22. ขวัญจิรา งอกวงค์ สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
23. ศิริกาญจน์ พยัคเนตร สโมสรกรุงเทพมหานคร
กองหน้า
24. ภัทรนันท์ อุปชัย สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
25. วิรัญญา แกว่นกสิกรรม สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
26. จณิสตา จินันทุยา สโมสรกรุงเทพมหานคร
27. ขวัญดารินทร์ เงินฉลองนพกร สโมสรกรุงเทพมหานคร
28. กุลิสรา ลิ้มปะวนิช สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
29. ธนีกานต์ แดงดา สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
30. กัญญาณัฐ เชษฐบุตร สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
ทั้งนี้ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้ารายงานตัวที่เดอะ ไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 น. เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ต่อไป
โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ กลุ่มเอ มีดังนี้
นัดแรก วันที่ 4 ธันวาคม 2568 ไทย พบ อินโดนีเซีย เวลา 18.30 น.
นัดสอง วันที่ 7 ธันวาคม 2568 สิงคโปร์ พบ ไทย เวลา 18.30 น.
นัดสาม วันที่ 10 ธันวาคม 2568 ไทย พบ กัมพูชา เวลา 16.00 น.
โดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะนำทีมแชมป์และรองแชมป์ของทั้งสองกลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ขณะที่รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ต่อไป