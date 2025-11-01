ในหลวง เสด็จทอดพระเนตรขี่ม้า Princess’s Cup
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ห้องประชุมกองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน Princess’s Cup Thailand 2025 ครั้งที่ 3/2568 โดยมีนางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ที่ประชุมมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติ พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาขี่ม้าไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศในฐานะจุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตามนโยบาย Sport Tourism ของกระทรวงฯ
ที่ประชุมพิจารณามาตรการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขัน โดยกำหนดแนวทางบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด ทั้งด้านความปลอดภัย การจัดเส้นทาง การอำนวยความสะดวก และการจัดสถานที่ให้สมพระเกียรติสูงสุด
ด้านงานประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานด้านการสื่อสารจัดทำแผนรณรงค์ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความโดดเด่นของกีฬาขี่ม้าในฐานะกีฬาที่เสริมสร้างวินัย บุคลิกภาพ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเผยแพร่พระปรีชาด้านกีฬาขี่ม้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าไทยสู่ระดับนานาชาติ
ภายหลังประชุม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันและพื้นที่จัดงาน เพื่อประเมินความพร้อมด้านสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมและผู้ชม พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ
การแข่งขัน Princess’s Cup Thailand 2025 นับเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติภายใต้พระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีเป้าหมายพัฒนานักกีฬาขี่ม้าไทยสู่ระดับอาชีพ สร้างโอกาสสู่เวทีโลก และยกระดับชื่อเสียงประเทศไทยในด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว