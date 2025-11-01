นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย รวมใจภักดิ์ทำริบบิ้นดำ ถวายความอาลัย
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่อาคารดีลักซ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจัดทำ “ริบบิ้นสีดำ” เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยริบบิ้นดังกล่าวจะนำไปมอบให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อใช้ในช่วงระยะเวลาการไว้ทุกข์ ตามนโยบายของ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ที่ต้องการให้นักกีฬากรีฑา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่สถาบันมีต่อวงการกีฬา
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถแต่งกายไว้ทุกข์หรือจำเป็นต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบ การติด “ริบบิ้นสีดำ” ถือเป็นการแสดงออกถึงความอาลัย ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความเคารพอย่างเหมาะสมและสงบเรียบร้อย