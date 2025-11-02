พุทธภูมิ คว้าทอง BMX เอเชียสมัยที่ 2 – ‘โกเมธ’ รถล้มบาดเจ็บถอนตัวหวั่นกระทบซีเกมส์
นักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ในศึกบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดย “พุทธภูมิ นาคแป้น” ได้เหรียญทองรุ่นเยาวชนชาย พร้อมป้องกันตำแหน่งแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ด้าน “โกเมธ สุขประเสริฐ” เกิดอุบัติเหตุล้มระหว่างฝึกซ้อมได้รับบาดเจ็บ “เสธ.หมึก” พร้อมสตาฟฟ์โค้ชพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ถอนตัวจากการแข่งขัน เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ส่งนักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ซึ่งลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ในระดับ Continental Championships มีการเก็บคะแนนอันดับโลก และมีผลต่อการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
พล.อ.เดชา กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก มร.ฮาร์วีย์ เครปส์ ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยว่า “เอ้” ส.ท.โกเมธ สุขประเสริฐ เจ้าของแชมป์เอเชีย 3 สมัยติดต่อกัน ไม่สามารถลงแข่งขันได้ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมรถจักรยานล้มสะโพกกระแทกพื้นจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งหลังจากนั้นตนเองได้หารือกับ มร.ฮาร์วีย์ พร้อมกับ ส.ท.นนทกร อินทร์โคกสูง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกายภาพบำบัดประจำทีมเพื่อประเมินสถานการณ์อาการของโกเมธแล้วมีมติร่วมกันว่าให้โกเมธถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้ เพราะหากฝืนลงแข่งแล้วอาจทำให้บาดเจ็บหนักขึ้น ก็จะส่งผลกระทบถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคม ซึ่งโกเมธเป็นนักกีฬาความหวังของไทยในการคว้าเหรียญทองทั้ง 2 รายการคือบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิ่ง และบีเอ็มเอ็กซ์ไทม์ไทรอัล
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม นักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงต่างก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยนักปั่นเก่งเล็กรุ่นเยาวชนชาย นายพุทธภูมิ นาคแป้น คว้าเหรียญทองมาครอง และได้เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่ 2 ติดต่อกัน เหรียญเงินเป็นของ นัม อึนวู นักปั่นเกาหลีใต้ และเหรียญทองแดงเป็นของ นายกณวรรธน์ เชื้อทหาร นักปั่นไทยอีกคน ขณะที่รุ่นเยาวชนหญิง น.ส.ปภาดา ครองโปร่ง คว้าเหรียญเงินมาครอง และคู่แฝด น.ส.ปภิชญา ครองโปร่ง ได้เหรียญทองแดง ส่วนเหรียญทองเป็นของ คิม เยซอ นักปั่นเกาหลีใต้ นอกจากนี้ในรุ่นประชาชนหญิง ส.ท.หญิง ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร ก็ได้มาอีก 1 เหรียญทองแดง
“หลังจากทีมบีเอ็มเอ็กซ์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จะให้ทีมแพทย์ตรวจเช็คอาการของโกเมธอย่างละเอียดว่าต้องใช้เวลาในการรักษานานแค่ไหน เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง 1 เดือนเท่านั้นก็จะแข่งขันกีฬาซีเกมส์แล้ว ซึ่งจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์มีชิง 2 เหรียญทอง จากรายการเรซซิ่ง และไทม์ไทรอัล แล้วโกเมธก็เป็นนักกีฬาความหวังของไทยทั้ง 2 รายการ ดังนั้นจะต้องเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เร็วที่สุด ส่วนคู่แข่งสำคัญของโกเมธก็คือ แพทริค เบรน คู จากฟิลิปปินส์ ที่เคยไปฝึกร่วมกันอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้นโกเมธจะประมาทไม่ได้เด็ดขาด ผมขอฝากพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยส่งแรงใจเชียร์นักปั่นไทยให้ประสบความสำเร็จในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ด้วย นักกีฬาไทยทุกคนต่างมุ่งมั่น ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ขอบคุณครับ” พล.อ.เดชา กล่าวทิ้งท้าย