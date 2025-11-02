หนุ่มบราซิลประกาศศักดาคว้าแชมป์หวดแคล-คอมพ์ที่หัวหิน 2 สัปดาห์ติด
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 2 (เอ็ม15 หัวหิน) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันสุดท้าย
ไฮไลท์ส่งท้ายรายการ คู่ชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว เป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้ง หลังจากดวลรอบชิงฯ กันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อิกอร์ มาร์คอนเดส นักหวดหนุ่มบราซิล วัย 28 ปี มือ 613 ของโลก มือวางอันดับ 3 ของรายการ พบกับ อาเธอร์ เวเบอร์ นักหวดหนุ่มฝรั่งเศส วัย 33 ปี มือ 554 ของโลก มือวางอันดับ 2 ของรายการ โดยสัปดาห์ก่อน อิกอร์ เป็นฝ่ายได้แชมป์
มาถึงสัปดาห์นี้ อิกอร์ ซึ่งเคยขึ้นไปอยู่อันดับที่ 258 ของโลกมาแล้ว ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้การหวดที่เฉียบขาดเอาชนะ อาเธอร์ ซึ่งเคยเป็นมือ 303 ของโลก ด้วยสกอร์ 6-1 ทั้งสองเซต ในเวลาแข่งขันเพียง 49 นาทีเท่านั้น
หลังจบการแข่งขัน ซามาน ฮัสซานี ผู้ตัดสินชี้ขาด สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ชาวอิหร่าน เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ อิกอร์ มาร์คอนเดส ในฐานะแชมป์ “แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025” สัปดาห์ที่ 2 ซึ่งนับเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 74,304 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 15 คะแนน ส่วน อาเธอร์ เวเบอร์ รองแชมป์ ได้รับ 1,272 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 43,756 บาท และ 8 คะแนน
อนึ่ง เทนนิสรายการนี้ จัดโดย ไอทีเอฟ ร่วมกับ อารีน่า หัวหิน สปอร์ตคลับ และพันธมิตร นำโดย บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส, บี.กริม และ กลุ่มบริษัทพราว