‘หมู-เอฟ’ ควงคิวลุยแทงเมืองจีน ‘รอนนี่’คัมแบ๊ค – ‘จัดด์ ทรัมป์’ เต็ง 1
สนุกเกอร์อาชีพโลก รายการ “อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพ 2025” ที่เซาธ์นิวซิตี้เนชั่นแนลฟิตเนสเซ็นเตอร์ (SNCNFC) เมืองนานจิง ประเทศจีน ชิงเงินรางวัลรวม 825,000 ปอนด์(ราวๆ 35 ล้านบาท) โดยแชมป์จะได้รับทรัพย์ก้อนโตมูลค่า 175,000 ปอนด์(ประมาณ 7.4 ล้านบาท)
นักสนุกเกอร์ไทย ไปบรรเลงเพลงคิว 2 คนด้วยกัน ได้แก่ “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ มือ 36 ของโลก กับ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 41 ของโลก โดย “หมู” ที่ในรอบคัดเลือกเอาชนะ โชนาส ลุซ จากบราซิลมาได้ 6-1 เฟรม จะประเดิมรอบ 64 คนในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. รอพบผู้ชนะระหว่าง โจ ยู่ หลง มือ 29 ของโลกจากจีนกับ หวัง ซิน โป๋ มือสมัครเล่นจากชาติเดียวกัน หาก “หมู” ชนะได้ มีโอกาสเข้าไปเจอกับ “เพชฌฆาตปืนกล” จัดด์ ทรัมป์ มือ 1 ของโลกจากอังกฤษในรอบ 32 คน
ส่วน “เอฟ” จะต้องลงแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก(รอบ 128 คน) พบกับ ซู เจี้ย เร่ย มือสมัครเล่นจากจีนที่ได้สิทธิ์ไวลด์การ์ดร่วมดวลคิว ซึ่งถ้า “เอฟ” ชนะในแมตช์นี้ ก็จะผ่านเข้ารอบ 32 คนไปเลยโดยไม่ต้องลงแข่งขันในรอบ 64 คน เนื่องจากคู่แข่งที่รอในรอบ 64 คนอย่าง เดวิด กิลเบิร์ต มือ 25 ของโลกจากอังกฤษได้ถอนตัวไปเป็นที่เรียบร้อย
ขณะที่ “เดอะร็อกเก็ต” รอนนี่ โอซัลลิแวน มือ 5 ของโลกจากอังกฤษ กลับมาวาดลวดลายอีกครั้ง หลังหายไปเกือบ 1 เดือน จะประเดิมรอบคัดเลือกพบ อัลลัน เทย์เลอร์ มือ 76 ของโลกจากชาติเดียวกัน
สถานรับแทงพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ ได้ยกให้ จัดด์ ทรัมป์ มือ 1 ของโลกจากอังกฤษและเคยคว้าแชมป์รายการนี้ 2 สมัย (ปี 2012 และ 2019) เป็นเต็ง 1 ที่จะคว้าแชมป์ ตามด้วยเต็ง 2 อย่าง รอนนี่ โอซัลลิแวน
ส่วน 2 นักสอยคิวไทย “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ ถูกวางให้เป็นเต็ง 40 ขณะที่ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู เป็นเต็ง 17