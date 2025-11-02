กองทุนกีฬา กกท.ส่งมอบสนามกีฬา ไฟส่องสว่าง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สามร้อยยอด ประจวบฯ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ(NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งมอบสนามกีฬา พร้อมไฟส่องสว่าง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง” ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
เดินทางมาถึงโรงเรียนที่ 3 ใน โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วม ของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง“ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วย, คุณภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, พล.ต.ต. จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1,พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 , พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
พ.ต.ท.คำนึง สงสม ครู (สบ. 3) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14, พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 , ร.ต.อ ณรงค์ นิลอ่างทอง ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ,คุณมนัส บุญจำนงค์ นักชกมวยสากลสมัครเล่น เหรียญทองและเหรียญเงิน โอลิมปิค, คุณภัทรพงศ์ ยุพดี อดีตนักตะกร้อทีมชาติไทย,คุณ ขนิษฐา อยู่เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ศาลาลัย ร่วมงานพร้อมด้วย ชาวบ้านและเด็กๆ บริเวณใกล้เคียงด้วย
สำหรับโครงการ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง“ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือ ตำรวจตระเวนชายแดน เดินทางส่งมอบสนามกีฬา ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการสุขศาลาด้วย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับ เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล
ในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้ มนัส บุญจำนงค์ นักชกมวยสากลสมัครเล่น เหรียญทองและเหรียญเงิน โอลิมปิค, ภัทรพงศ์ ยุพดี อดีตนักตะกร้อทีมชาติไทย ได้เปิดคลีนิค สอนมวย และ ตะกร้อให้กับเด็กๆ อีกด้วย
สำหรับโรงเรียนที่ 4 ที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเดินทางไปจัดโครงการ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง“ ณ โรงเรียน ตชด.สุนทรเวช อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568