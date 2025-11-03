เป๊ปยกฮาแลนด์อยู่ในระดับเดียวกับเมสซี่-โรนัลโด้ ลั่นเรือพร้อมกดดันปืนใหญ่
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านเอาชนะบอร์นมัธ 3-1 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เอติฮัด สเตเดียม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ว่า การที่เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ กองหน้าคนสำคัญของทีมยิง 2 ประตูในเกมนี้ และเป็นประตูที่ 12, 13 ใน 10 เกมแรกของฤดูกาลนี้นั้น เปรียบได้กับการที่ส่งลิโอเนล เมสซี่ หรือคริสเตียโน่ โรนัลโด้ ลงสนาม ทั้งคู่มีอิทธิพลกับเกมอย่างมาก เมื่อดูสถิติของพวกเขา ซึ่งฮาแลนด์ก็อยู่ในระดับกับที่เมสซี่และโรนัลโด้ทำมาตลอด 15 ปี ฮาแลนด์มีความกระหายที่จะยิงประตูมากๆ ตอนนี้เขาอยู่ในระดับสูงสุดแล้ว
เป๊ปกล่าวอีกว่าเคยพูดไปแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่จัดการและดูแลได้ไม่ยาก บางครั้งอาจจะเข้มงวดกับฮาแลนด์ไปหน่อย แต่เขาเป็นคนที่เปิดใจรับฟังเสมอ เขามีชีวิตอยู่เพื่อการทำประตู และบางครั้งแรงกดดันตลอด 90 นาทีมันก็หนักมาก แต่ก็เป็นเรื่องปกติ ถ้าไม่มีเขา มันคงเป็นเรื่องยากมากสำหรับเรา แต่โชคดีที่โอมาร์ มาร์มูช กลับมาลงเล่นได้แล้ว และเราก็มีนักเตะที่สมบูรณ์พร้อมหลายคน
กุนซือทีมเรือใบสีฟ้า กล่าวอีกว่า ตอนนี้ทีมกลับมามีพลังอย่างที่ควรเป็นอีกครั้ง การไล่ตามอาร์เซน่อลให้ใกล้ที่สุดเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทีมของเราเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้พรีเมียร์ลีกผ่านไปแค่ 10 แมตช์เท่านั้น และยังเหลือให้เตะกันอีก 28 แมตช์ จะมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย หวังว่าอาร์เซน่อลจะพลาดเสียประตูบ้างในสักวันหนึ่ง
ทั้งนี้ หลังผ่านไป 10 เกม แมนซิตี้รั้งอันดับ 2 มี 19 คะแนน ตามหลังอาร์เซน่อล ทีมจ่าฝูงอยู่ 6 คะแนน