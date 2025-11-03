ดอนชิชทริปเปิล-ดับเบิลหนแรกของซีซั่น พาเลเกอร์สชนะ 3 เกมติด
ลูก้า ดอนชิช ทำทริปเปิล-ดับเบิล ครั้งแรกในฤดูกาลนี้ พาแอลเอ เลเกอร์ส คว้าชัยเหนือไมอามี ฮีต 130-120 ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่คริปโต ดอท คอม อารีน่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
เลเกอร์สที่ยังไม่มีเลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดตัวเก่ง ที่มีอาการเจ็บเส้นประสาทขา แต่ได้ดอนชิชทำ 29 คะแนน 11 รีบาวด์ 10 แอสซิสต์ เป็นทริปเปิล-ดับเบิล ครั้งแรกของซีซั่นนี้ ออสติน รีฟส์ ทำ 26 คะแนน 11 รีบาวด์ เจก ลาราเวีย 25 คะแนน บรอนนี่ เจมส์ ลูกชายของเลบรอน ทำ 2 แต้มในเกมนี้ จากการลงเล่น 18 นาที ช่วยให้ทีมชนะ 130-120 และชนะ 3 เกมติดต่อกัน
ด้านฮีตได้ไฮเม่ ฮาเกซ จูเนียร์ ทำ 31 คะแนน เปลเล่ ลาร์สสัน และแอนดรูว์ วิกกิ้นส์ ทำคนละ 17 คะแนน แต่ทีมแพ้ 2 เกมติดต่อกัน
ผลคู่อื่นๆ
โอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ ชนะ นิวออร์ลีน เพลิแกนส์ 137-106
โตรอนโต แร็ปเตอร์ส ชนะ เมมฟิส กริซลี่ส์ 117-104
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ชนะ แอตแลนตา ฮอว์กส์ 117-109
บรู๊กลิน เน็ตส์ แพ้ ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส 105-129
ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เนตส์ ชนะ ยูทาห์ แจ๊ซ 126-103
นิวยอร์ก นิคส์ ชนะ ชิคาโก บูลส์ 128-116
ฟีนิกซ์ ซันส์ ชนะ ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส 130-118