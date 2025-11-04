ตาสว่าง 105 ปี นำทัพไทยลุยศึกกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชีย ที่อินเดีย
นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย พร้อมคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน กรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2568 ที่ประเทศอินเดีย เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 3 พฤศจิกายน ณ สนามบินสุวรรรภูมิ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ประมาณ 50 คน นำทีมนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดของการแข่งขัน คุณตาสว่าง จันทร์พรมหณ์ วัย 105 ปี เจ้าของ 4 เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 22
นายวิวัฒน์ เปิดเผยว่า การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรับการยอมรับอย่างกว้างขว้างในภูมิภาคเอเชียได้กลายเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่หลายๆ ประเทศใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสการส่งเสริมให้ทุกกลุ่มวัยได้เล่นกีฬาต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยั่งยืน
“สหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชียองค์กรที่รับผิดชอบการจัดกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชียมีความพยายามและมุ่งมั่นที่จะให้กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชียเอื้อประโยชน์ต่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศและสังคมโลก การแข่งขันกรีฑาสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งเอเชียจึงมีเป้าหมายสำคัญ นอกจากความเป็นเลิศเชิงกีฬาแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย”
สำหรับการแข่งขันกรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย ครั้งที่ 23 เป็นอีกครั้งหนึ่งของนักกีฬาไทยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพ และเกียรติภูมิของประเทศ ในการเข้าแข่งขันของนักกีฬาในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การประลองความสามารถต่อชัยชนะเท่านั้น หากเป็นการสร้างโอกาสได้ทำสิ่งที่เป็น “ความฝัน” นั่นก็คือ การเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์ในความเป็น “ไทย” ที่เราภาคภูมิ ซึ่งการแข่งขันครั้งที่ 22 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้ 29 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน และ 17 เหรียญทองแดง และคาดหวังว่าในครั้งนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ดีเหมือนครั้งที่ผ่านมา เพราะมีการเตรียมความพร้อมกันมาเป็นอย่างดี
นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า เดิมทีการแข่งขันครั้งที่ 22 จะแข่งตั้งแต่ปีที่แล้วที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่ด้วยทางอินโดนีเซีย ติดขัดในหลายๆ ด้านจึงทำให้ยกเลิกการเป็นเจ้าภาพและอินเดีย มาเป็นเจ้าภาพแทนในครั้งนี้ ทำให้นักกีฬาห่างหายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียไป ทุกคนมีความกระตือรือร้นอยากจะแข่งขัน จึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างดี ทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจผมขออวยพรให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมในการเข้าแข่งขันเพื่อผลงานและความสำเร็จตามที่มุ่งหวังรวมทั้งร่วมกับนักกรีฑาสูงอายุจากภูมิภาคเอเชียสืบสานเจตนารมณ์เพื่อความรุ่งโรจน์ของ กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย เป็นที่ประจักษ์สืบไป