ปิดฉาก สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ นักกอล์ฟไทยกวาดรวม 6 แชมป์
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2025” ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 16 ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แข่งขันตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม มีนักกอล์ฟ 165 คน จาก 15 ประเทศ คือ จีน, ฝรั่งเศส, ฮ่องกง จีน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, เมียนมา, เนปาล, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา และ “เจ้าภาพ” ไทย
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ให้การสนับสนุนกอล์ฟรายการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟเยาวชนในรุ่นต่างๆทั่วประเทศ ได้พัฒนาฝีมือแข่งกับนักกอล์ฟต่างชาติ ระบบแข่งสโตรคเพลย์ แบ่งเป็น 4 รุ่นอายุ ชาย-หญิง คลาสเอ (อายุ 15-17 ปี) กับ คลาสบี (อายุ 13-14 ปี) ชิงชัยทั้งบุคคล และทีม, คลาสซี (อายุ11-12 ปี) กับ คลาสดี (อายุ 9-10 ปี)
หลังจากจบ 3 วันแรก 54 หลุม คลาสซี (อายุ11-12 ปี) กับ คลาสดี (อายุ 9-10 ปี) นักกีฬาไทย คว้ามา 4 แชมป์ คลาสซี หญิง กิรณา บัตรพรรรธนะ, คลาสดี ชาย แอนดี้ ศรีสังวาลย์, โอเวอร์ออลโลว์กรอส ซี-ดี หญิง ณิชาภา จบหิมเวศน์ และคลาสดี หญิง ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง
การดวลสวิง วันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายของคลาส เอ (อายุ 15-17 ปี) กับ คลาสบี (อายุ 13-14 ปี) ซึ่งด้วยพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้ลดจาก 4 รอบ 72 หลุม เหลือ 3 รอบ 54 หลุม
คลาส เอ ชาย นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ เจ้าของแชมป์เก่า ผงาดป้องกันแชมป์ สกอร์รวม 3 วัน 3 อันเดอร์พาร์ 213 (72-71-70) พร้อมคว้าแชมป์ โอเวอร์ออลโลว์กรอส เอ-บี เฉือน จีออน คัง จากเกาหลีใต้ กับ ชินิชิ ซูซูกิ จากฟิลิปปินส์ ที่สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 214 โดย จีออน คัง เลื่อนมาคว้าถ้วยคลาสนี้ หลังเพลย์ออฟชนะ ซูซูกิ
คลาสเอ หญิง แชมป์เป็นของ คายา ดาลูวัตเต ดีกรีเหรียญทองแดงเอเชียน ยูธเกมส์ 2025 จากศรีลังกา คว้าแชมป์สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 215 (71-75-69) ส่วนของไทย ดีสุด จิรัชยา ปรีชาสุชาติ 8 โอเวอร์พาร์ 224 (76-73-75) อยู่ที่ 4
คลาส บี ชาย แอนโธนี ลิมจิ้งเฉิน จากมาเลเซีย ได้แชมป์ 2 อันเดอร์พาร์ 214(72-69-73) ขณะที่ เจษฎา ช่วงประยูร รองแชมป์ อีเวนพาร์ 216 (72-71-73)
คลาสบี หญิง เหงียน เวียต เกีย ฮาน จากเวียดนาม ได้แชมป์ 2 โอเวอร์พาร์ 218 (74-72-72) โดยที่ พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี รองแชมป์ 6 โอเวอร์พาร์ 222 (68-74-80)
ประเภททีมชาย ไทยคว้าแชมป์ จากการประสานงานของ นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์, ลพัษภล ลิแบร์โต เอราช-โกเมซ รวม 433 โดยอันดับ 2 จีออน คัง กับ แจโฮ ฮาน จากเกาหลีใต้ 436 และที่ 3 โด เดือง มินห์ กับ เหงียน ตรวง ฮวง จากเวียดนาม 443
ทีมหญิง รินกะ นากายามะ กับ รินกะ อิวานากะ จากญี่ปุ่น แชมป์ สกอร์ 440 โดย พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี กับ จิรัชยา ปรีชาสุชาติ ของไทย ได้รองแชมป์ สกอร์ 446 และที่ 3 เหงียน เวียต เกีย ฮาน กับ ธัน เบา หงี จากเวียดนาม 449
สรุปคลาส เอ-บี ไทยได้ 2 แชมป์ นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ โอเวอร์ออลโลว์กรอส เอ-บี และทีมชาย นิธิศพงศ์ กับ ลพัษภล ลิแบร์โต เอราช-โกเมซ เมื่อรวมกับคลาส ซี-ดี ที่คว้ามา 4 แชมป์ คลาสซี หญิง กิรณา บัตรพรรรธนะ, คลาสดี ชาย แอนดี้ ศรีสังวาลย์, โอเวอร์ออลโลว์กรอส ซี-ดี หญิง ณิชาภา จบหิมเวศน์ และคลาสดี หญิง ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง ทำให้รวมแล้ว นักกอล์ฟไทย ได้ 6 แชมป์ จาก “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2025”