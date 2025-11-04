แบดมินตันแต่งตั้ง ‘โค้ชโอม’ นั่งผู้จัดการทีมทีมชาติไทยชุดลุยซีเกมส์
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประกาศผ่านในเพจโซเชียลของสมาคมว่า พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง “โค้ชโอม” เทศนา พันธ์วิศวาส รับตำแหน่งผู้จัดการทีม ลุยศึกซีเกมส์ 2025 หลังจากก่อนหน้านี้ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
“หลังจากวันดังกล่าว เราได้เรียกประชุมผู้ฝึกสอนที่มีนักกีฬาในสังกัดอยู่ในชุดสู้ศึกซีเกมส์และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการนัดวันประชุมตามแผนงาน ไม่ใช่การเรียกประชุมทันทีตามกระแสกดดัน จากการหารือกัน ได้มีมติจากที่ประชุมว่า เราเลือกโค้ชโอม เทศนา พันธ์วิศวาส เฮดโค้ชของสโมสรเอสซีจี ซึ่งเป็นกรรมการในฝ่ายพัฒนา และเป็นรองเลขาธิการของสมาคมอยู่แล้ว ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม” พล.อ.อ.มณฑล กล่าว
สำหรับ “โค้ชโอม” เคยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติ ก่อนผันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับ เอสซีจี แบดมินตัน อะคาเดมี่
โดยประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำทีมแบดมินตันทีมชาติไทยชุด “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”
ผู้จัดการทีม นายเทศนา พันธ์วิศวาส
ผู้ฝึกสอน
นาวาอากาศโทหญิง สราลีย์ ทุ่งทองคำ
นายภัททพล เงินศรีสุข
นายภควัฒน์ วิไลลักษณ์
นายโฆษิต เพชรประดับ