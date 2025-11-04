ทัพซีเกมส์ไทยเก็บตัวเข้มโค้งสุดท้าย เพื่อเป้าหมายทวงเจ้าเหรียญทอง
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวถึงการเตรียมพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย ในการล่าเจ้าเหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้นักกีฬาเก็บตัว 1 ปีเต็ม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเก็บตัวยาวนานขนาดนี้ ทำให้ทุกชนิดกีฬามีความพร้อมสูงมาก หลังจากที่ได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมมาเกือบทุกชนิดกีฬา และได้รับฟังปัญหา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้ช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพราะเป้าหมายเดียวของทัพไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ คือ ต้องทวงเจ้าเหรียญทองกลับมาให้ได้ หลังจากที่พลาดมาแล้วใน 3 ครั้งหลังสุด
ผู้ว่าการ กกท.กล่าวอีกว่า คณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทยได้ให้นักกีฬาจากทุกชนิดกีฬาเข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกายในทุกศูนย์ทั่วประเทศไทย เนื่องจากแต่ละชนิดกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมแตกต่างกันไป ซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายถือว่าทุกชนิดกีฬามีผลการทดสอบออกมาดีมาก ช่วงโค้งสุดท้าย 1 เดือนก่อนการแข่งขันซีเกมส์ นักกีฬาต้องมีความพร้อมสูงมากแล้ว ส่วนคนที่ยังมีอาการเจ็บก็จะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้พร้อมที่สุดในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง
ดร.ก้องศักด กล่าวอีกว่า นอกจากการสนับสนุนในเรื่องการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีแล้ว กกท.ยังได้มีการดูแลเรื่องโภชนาการนักกีฬา โดยมีการตั้ง วิคตอรี่ แคนทีน ที่อาคารที่พัก 300 เตียง กกท. หัวหมาก เพื่อให้บริการอาหารที่ดีต่อนักกีฬา มีจำนวน 230 ที่นั่ง เป็นทั้งพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ออกแบบตามมาตรฐานระดับโลก เพื่อรองรับนักกีฬาได้กว่า 300 คนต่อวัน โดยจะให้บริการไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ส่วนในช่วงการแข่งขันก็จะมีนักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทำผลงานออกมาดีที่สุด ตามเป้าหมายเจ้าเหรียญทอง