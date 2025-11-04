เสธ.หมึก ให้กำลังใจนักปั่นไทยก่อนลุยซีเกมส์ หวังคว้าอย่างน้อย 6 เหรียญทอง
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 ทั้งประเภทถนน, ลู่, เสือภูเขา และบีเอ็มเอ็กซ์ ซึ่งมีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี พลตรี นายแพทย์ภูษิต เฟื่องฟู อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ ฝ่ายแพทย์ เป็นหัวหน้าคณะในการนำทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิด โดยนักกีฬาทุกประเภทจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามระยะเวลาที่กำหนด มีการติดตามและประเมินผลอย่างละเอียด
พล.อ.เดชา กล่าวว่า ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ตนเองได้ตระเวนเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยก่อนหน้านี้ก็ได้ไปเยี่ยมนักกีฬาประเภทเสือภูเขา (ดาวน์ฮิล และอิลิมิเนเตอร์) ที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ตนจะเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาประเภทถนนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดนครนายก สำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้มีชิงทั้งหมด 7 เหรียญทองจาก ทีมไทม์ไทรอัลชาย, ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย, ไทม์ไทรอัลบุคคลหญิง, ไครทีเรียมหญิง, โรดเรซทีมชาย, โรดเรซบุคคลชาย และโรดเรซบุคคลหญิง ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานฯ ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าประเภทถนนน่าจะคว้ามาได้อย่างน้อย 1-2 เหรียญทอง, ประเภทเสือภูเขา 2 เหรียญทอง, ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ 2 เหรียญทอง และประเภทลู่ 1 เหรียญทอง รวมแล้ว 6-7 เหรียญทอง
“สมาคมกีฬาจักรยานฯ ดูแลความเป็นอยู่นักกีฬาอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องอาหารการกินต้องอุดมสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เรื่องที่พักต้องมีความสะดวกสบาย เพื่อที่พวกเขาจะได้มีสมาธิในการฝึกซ้อม และต้องขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทถนน ประเภทเสือภูเขา ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ และประเภทลู่ ทั้งทีมชาย และทีมหญิง ต่างก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ผมต้องขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยส่งกำลังใจให้แก่ทัพนักปั่นไทยทุกคนด้วยครับ” พลเอกเดชา กล่าว
ด้าน “โค้ชตั้ม” พ.อ.อ.วิสุทธิ์ กสิยะพัท รองประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาจักรยานฯ กล่าวว่า โอกาสที่นักปั่นประเภทถนนจะคว้าเหรียญทองน่าจะได้ลุ้นจาก 2 รายการแรกมากที่สุด คือ รายการทีมไทม์ไทรอัลชาย, ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย นอกจากนั้นก็อาจจะได้เพิ่มจากโรดเรซทีมชาย รวมไปถึงไครทีเรียมหญิง ซึ่ง “บีซ” ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ จะต้องสู้กับคู่ปรับเก่าคือ เหงียน ทิ ทัต จากเวียดนาม อยู่ที่ใครจะชิงจังหวะได้ดีกว่า สำหรับรายการโรดเรซทั้งชายและหญิงตนวางแผนว่าจะให้นักปั่นทั้งหมดปั่นเส้นทางแข่งขันจริงโดยเริ่มต้นจากสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ ผู้หญิงจะไปเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ส่วนผู้ชายจะไปเข้าเส้นชัยที่สถานีรายงานเขาเขียว ของกองทัพอากาศ บริเวณผาตรอมใจ ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อให้นักกีฬามีความคุ้นชินกับเส้นทาง
ขณะที่ “โค้ชบาส” พ.อ.อ.ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า สำหรับแผนการฝึกซ้อมในช่วงนี้ก็จะเพิ่มความเข้มข้นการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาทีละนิดและจะไปหนักสุดในช่วงต้นเดือนธันวาคม จากนั้นก็จะเบาลงเพื่อให้นักกีฬามีความสดพอดีกับช่วงที่ลงแข่งขัน ตอนนี้ก็ให้นักกีฬาปั่นขึ้นเขาใหญ่ 6 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ นอกจากนี้ก็ให้เล่นเวตเบา ๆ แต่ได้เน้นย้ำนักกีฬาว่าขอให้รักษาสุขภาพให้ดีเนื่องจากต้องเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใน 1 วันอาจจะต้องทั้งฝนทั้งแดดและสภาพอากาศหนาวที่บนเขาใหญ่อีก
“ส่วนความหวังในการคว้าเหรียญทองผมมั่นใจว่าเราน่าจะได้ลุ้นจากรายการทีมไทม์ไทรอัลชาย กับ ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย ซึ่งมีโอกาสสูงสุด เพราะนักกีฬาทำเวลาได้ดีมาก นอกจากนี้ก็หวังลุ้นเพิ่มจากโรดเรซทีมชาย, โรดเรซบุคคลชาย และไครทีเรียมหญิง ที่มี ร.อ.หญิง จุฑาธิป เป็นตัวสปรินท์หลักของทีมไทย หากไม่มีเหตุสุดวิสัย ไม่เจ็บไม่ป่วย ผมเชื่อว่าจุฑาธิปก็มีโอกาสสูงถึง 90% ในการคว้าเหรียญทอง” โค้ชภุชงค์กล่าว
สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทถนน ทีมชายจำนวน 9 คน ประกอบด้วย พ.อ.อ.พีระพล ชาวเชียงขวาง, ส.อ.ธนาคาร ไชยยาสมบัติ, ร.ต.ท.นวุติ ลี้พงษ์อยู่, จ.ต.นพชัย กล้าหาญ, จ.ต.รัชชานนท์ เยาวรัตน์, จ.ต.ตุลธร โสสลาม, จ.ส.อ.ณัฐพล จำชาติ, นายติณพัฒน์ เมืองเดช และ ส.ท.สราวุฒิ ศิริรณชัย / ทีมหญิงจำนวน 7 คน ประกอบด้วย ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์, ส.อ.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช, ส.ท.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ, ส.อ.หญิง ศุภักษร นันตะนะ, พ.ท.หญิง จันทร์เพ็ง นนทะสิน, น.ส.กมลรดา ขาวปลอด, น.ส.รุ่งนภา กุศล