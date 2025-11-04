ตรัย-ปัฐน์ธินันต์ ครองแชมป์รุ่น 16 ปี PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ มาสเตอร์
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการใหญ่ “PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์” ประจำปี 2568 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของรุ่นอายุไม่เกิน 8, 12 และ 16 ปี
ในพิธีมอบรางวัล พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา ร่วมด้วย น.ส.ขนิษฐา ศรีตะวัน กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และนายบูรณรรจน์ ชวลิตานนท์ ผู้แทนการจัดศึกเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ จากภาคใต้
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ตรัย ศรีเสน จากประจวบคีรีขันธ์ ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน ดวลเซตแรกกับ นาคิม เขียวกุ้ง จาก กทม. ได้อย่างสูสี ก่อนลงเอยด้วยการชนะไทเบรก ซึ่งตรัยชนะ 7-6 ไทเบรก 7-3 ส่วนเซตสอง ตรัย นำถึง 4-0 ทว่า นาคิม มีอาการตะคริวเกิดขึ้น ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน ส่งผลให้ ตรัย ชนะไปด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-3 และ 4-0 Ret. ได้ขึ้นแท่นแชมป์รอบมาสเตอร์
ด้านแชมป์หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ เยาวชนทีมชาติไทย จากนครราชสีมา ที่ในรอบชิงชนะเลิศ เอาชนะ แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา จาก กทม. 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-4 และ 6-2
ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว โดย มนัญญา แพงปัสสา นักหวดจากระยอง เล่นได้ดีในเกมสำคัญ เอาชนะ นิชาภา วงษ์วานิชขจร จาก กทม. ในรอบชิงชนะเลิศ 2-0 เซต 5-4 ไทเบรก 7-2 และ 4-1 ส่งผลให้ มนัญญา ก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์ทันที
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พิชญ์ แสนบัวหลวง (เชียงราย) ชนะ วัชรพล แก้วศิริ (ลำปาง) 4-0, 4-0 เขตต์ตะวัน บุษดี (ปทุมธานี) ชนะ ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ (เพชรบูรณ์) 4-2, 4-0 และรอบชิงฯ พิชญ์ ชนะ เขตต์ตะวัน 5-3, 4-0
หญิงเดี่ยว รอบรองฯ ธรัญญา วิสุทธิธาดา (นนทบุรี) ชนะ ปองขวัญ ทยาวิวัฒน์ (สุราษฎร์ธานี) 4-1, 4-1 คณินพิชญ์ วโรภาษ (กทม.) ชนะ พรนัชชา ประจันบาล (กทม.) 4-1, 0-4 และซูเปอร์ไทเบรก 13-11 ขณะที่รอบชิงฯ ธรัญญา ชนะ คณินพิชญ์ 4-2, 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว รอบรองฯ กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ (ชุมพร) ชนะ อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) 4-2, 1-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 อินทัช สุภาจันทรสุข (กทม.) ชนะ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ (อยุธยา) 5-4(2), 2-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ส่วนรอบชิงฯ กาญจน์นเรศร์ ชนะ อินทัช 4-2, 4-2
หญิงเดี่ยว รอบรองฯ มนัญญา แพงปัสสา (ระยอง) ชนะ วิมุตติญา พงษ์หนู (กทม.) 5-4(2), 4-2 นิชาภา วงษ์วานิชขจร (กทม.) ชนะ เหนือฟ้า สุจิระพงษ์ชัย (กทม.) 4-0, 5-4(4) และรอบชิงฯ มนัญญา ชนะ นิชาภา 5-4(2), 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายเดี่ยว รอบรองฯ ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) 7-5, 6-1 นาคิม เขียวกุ้ง (กทม.) ชนะ ปริญญา ด่านดอน (สมุทรปราการ) 6-1, 6-2 และรอบชิงฯ ตรัย ชนะ นาคิม 7-6(3), 4-0 Ret. (ตะคริว)
หญิงเดี่ยว รอบรองฯ แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (กทม.) ชนะ พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร (กทม.) 7-5, 6-4 ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.) 6-3, 6-3 และรอบชิงฯ ปัฐน์ธินันต์ ชนะ แพรวา 7-6(4), 6-2
ขณะที่การแข่งขันรอบถัดไป จะเป็นการแข่งขันของรุ่นอายุไม่เกิน 10, 14 และ 18 ปี ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. 2568 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี