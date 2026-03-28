‘ดร.เก๋’ ภรรยา ‘บิ๊กท็อป’ สนใจชิงผู้ว่าการ กกท.เผยขอพิจารณารายละเอียด
จากการที่ “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. ลงในเดือนกันยายน 2569 ภายหลังจากดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 สมัย (8 ปี) โดยจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงคำแหน่ง ผู้ว่าการ กกท. คนใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 นั้น
มีรายงานว่า “ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ซึ่งเป็นภรรยาของ “บิ๊กท็อป” นายวราวุธ ศิลปอาชา ซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, กรรมาธิการสหพันธ์กีฬาสเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ และเจ้าของโครงการ Safeguarding in Sport เพื่อปกป้องนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬา จากการถูกคุกคามและความรุนแรงทุกรูปแบบ และสร้างสภาพแวดล้อมทางกีฬาที่ปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรีและเท่าเทียม จะเป็นแคนดิเดตคนสำคัญที่มีลุ้นได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
ผู้สื่อข่าวสอบถามโดยตรงไปยัง “ดร.เก๋” ซึ่ง “ดร.เก๋” เปิดเผยว่า สำหรับตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ถ้าเป็นคนในวงการกีฬาได้ก็จะดีมาก เพราะวันนี้วงการกีฬามีปัญหามากมาย ตนอยากได้คนกีฬาที่เข้าใจกีฬามากจริง ๆ มาเป็นผู้บริหารกีฬา ส่วนตนเองก็สนใจที่จะเป็นผู้ว่าการ กกท. ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูกันอีกครั้ง เพราะต้องดูว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางไหน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีชื่อในคณะกรรมการสรรหาฯ แต่ตนก็ยังพร้อมอยู่เบื้องหลังและพัฒนากีฬาต่อไปอย่างแน่นอน