เสธ.หมึก ปลื้มนักปั่นไทยกวาดรางวัลเพียบ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน 2569 โดยใช้เส้นทางในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,113.70 กิโลเมตร สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันสเตจที่ 5 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ลานพญานาค (ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง) อำเภอศรีเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายนฤพนธ์ ภาโนชิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา พร้อมด้วย พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ, นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอศรีเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมในพิธี
ด้านการแข่งขันสเตจที่ 5 เส้นทางเริ่มต้นจากลานพญานาค (ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง) อำเภอศรีเชียงใหม่ ไปอำเภอสังคม-บ้านนางิ้ว-ผ่านน้ำตกธารทิพย์-ภูห้วยอีสัน-กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ ระยะทาง 136.50 กิโลเมตร โดยพิธีมอบรางวัลนักกีฬา ได้รับเกียรติจาก พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ, นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอศรีเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ผลการแข่งขันแชมป์ประจำสเตจที่ 5 เป็นของ อเล็กซานเดอร์ ซัลบี้ นักปั่นชาวเดนมาร์กจากทีมหลี่หนิง สตาร์ของจีน, อันดับ 2 ปิแอร์ บาบิเยร์ นักปั่นชาวฝรั่งเศสจากทีมตรังกานู ไซคลิง ของมาเลเซีย, อันดับ 3 เจสเปอร์ ราสช์ นักปั่นชาวเนเธอร์แลนด์จากทีมไชน่า แอนตา-เมนเทค ไซคลิง ของจีน เวลา 2.52.09 ชั่วโมงเท่ากัน
ด้านรางวัลเจ้าความเร็ว หรือ Intermediate Sprints จุดที่ 1 (IS1) เป็นของ ณัฐพล จำชาติ นักปั่นทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง ส่วน IS2 ตุลธร โสสลาม นักปั่นทีมชาติไทย พร้อมกับคว้ารางวัลเจ้าภูเขา หรือ King of the Mountains จุดที่ 1 (KOM1) ส่วนรางวัลเจ้าภูเขาจุดที่ 2 (KOM2) เป็นของ พีระพล ชาวเชียงขวาง นักปั่นทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง นอกจากนี้ พีระพลยังได้รางวัลนักกีฬาบู๊ยอดเยี่ยม (Most Combative Rider) อีกด้วยหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ
ตำแหน่งผู้นำเวลารวมยังเป็น วาดิม พรอนสกี นักปั่นคาซัคสถานจากทีมตรังกานู ไซคลิง เวลารวม 15.00.29 ชั่วโมง ได้สวม “เสื้อเหลือง” ต่อไป ด้าน นายอาทิตย์ ปูลาร์ด ยังคงได้รางวัลเบสต์อาเซียน หรือนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนต่อไป ได้สวม “เสื้อม่วง” เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีเวลารวมอยู่อันดับ 8 เวลา 15.01.07 ชั่วโมง ด้านรางวัลผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็ว เป็นของ อเล็กซานเดอร์ ซัลบี้ จากทีมหลี่หนิง สตาร์ ของจีน ได้สวม “เสื้อเขียว” เช่นเดิม และรางวัลคะแนนรวมเจ้าภูเขา เป็นของ วาดิม พรอนสกี นักปั่นคาซัคสถานจากทีมตรังกานู ไซคลิง ได้สวมเสื้อ “ลายจุด”
คะแนนรวมประเภททีม อันดับ 1 ทีมหลี่หนิง สตาร์ ของจีน เวลารวม 45.01.58 ชั่วโมง ด้านคะแนนรวมประเภททีมอาเซียน อันดับ 1 ทีมโก ฟอร์ โกลด์ จากฟิลิปปินส์ เวลารวม 45.06.54 ชั่วโมง, อันดับ 2 ทีมชาติไทย 45.07.31 ชั่วโมง ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่ www.tourofthailand.in.th
หลังการแข่งขัน พลเอกเดชา เปิดเผยว่า วันนี้นักปั่นไทยไม่ว่าจะเป็น ณัฐพล จำชาติ, ตุลธร โสสลาม และ พีระพล ชาวเชียงขวาง กวาดรางวัลประจำสเตจมาได้เกือบทุกรายการ ต้องขอชื่นชมทุกคนที่สวมหัวใจนักสู้และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ส่วนตำแหน่งเบสต์อาเซียน หรือนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียน ก็ยังเป็นของ นายอาทิตย์ ปูลาร์ด นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ยังเหลือการแข่งขันอีก 1 สเตจ อาทิตย์ก็น่าจะได้แชมป์อาเซียนมาครอง ถึงแม้ว่าตำแหน่งผู้นำเวลารวมเราจะไม่ได้ แต่รางวัลอื่น ๆ ต้องกวาดมาให้ได้
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ในสเตจสุดท้ายในวันที่ 29 มีนาคม ตนได้ย้ำเตือนนักปั่นทุกคนว่าอย่าประมาท โดย “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ได้วางแผนเอาไว้แล้ว เสร็จจากประเภททีมชาย ก็จะเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน ก็ขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทั้งที่อยู่ในจังหวัดหนองคาย และที่รับชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และยูทูบ ThaiPBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่วยให้กำลังใจนักกีฬาไทยต่อไป
สำหรับการแข่งขันสเตจที่ 6 วันที่ 29 มีนาคม ที่ลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา เริ่มเวลา 08.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา เส้นทางเริ่มจากลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา-ไปอำเภอท่าบ่อ-อำเภอศรีเชียงใหม่-อำเภอโพธิ์ตาก-พระธาตุบังพวน แยกหนองสองห้อง กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 125.50 กิโลเมตร โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และยูทูบ ThaiPBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป